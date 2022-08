Iedere vrijdag geven onze redacteurs hun sporttips voor het weekend. Deze keer onder meer Union in Mechelen en de stijd der jongeren in de Premier League.

KV Mechelen-Union (zaterdag, 20u45)

Hoe verteer je nu het best een stunt? De vraag is niet nieuw voor Union, dat sinds de terugkeer in de hoogste klasse gewend is aan veelvuldige onverwachte zeges. Maar de comeback in Europa deed dat naar een heel ander niveau stijgen. Vier dagen na de zege tegen Rangers, en vooral vier dagen voor de reeds langverwachte trip naar Ibrox, zullen de mannen van Karel Geraerts moeten afrekenen met de onvermijdelijke afname van de euforie tussen twee spannende wedstrijden op het Europese toneel. De ploeg zal vooral moeten leren om niet al te veel punten te laten liggen in de Jupiler Pro League tussen die Europese wedstrijden.

De eerste reis in het midden van zo'n Europese week heeft dus de schijn van een test. Als klap op de vuurpijl vindt de wedstrijd plaats in het AFAS-stadion van Mechelen, waar de Unionisten de voorbije seizoenen vaak hun tanden hebben gebroken tegen het spectaculaire team van Wouter Vrancken. Het geluk van Union is dat diezelfde schwung nog niet is doorgedrongen in de ploeg onder de nieuwe coach Danny Buijs. Met een nul op zes moet Malinwa de kans grijpen om eindelijk hun seizoen op gang te krijgen. Geraerts daarentegen zou een beroep kunnen doen op zijn bank, die steeds voller raakt dankzij een mercato die naar verluidt nog niet ten einde is in het Dudenpark. (Guillaume Gautier)

Crystal Palace-Arsenal (vrijdag, 21u)

Vrijdagavond start de meest gehypete competitie ter wereld met de Premier League. De eer om de spits te mogen afbijten is weggelegd voor Crystal Palace en Arsenal, twee teams met hoge verwachtingen dit seizoen. Zo wil Crystal Palace eindelijk eens een echt rustig seizoen beleven, of misschien wel net iets meer bereiken. De ploeg van Patrick Vieira gooide het deze zomer over een andere boeg. Geen gevestigde waarden meer, maar jonge gasten die op termijn miljoenen moeten opleveren, met Chris Richards (22, Bayern) en Cheick Doucouré (22, Lens) als grootste voorbeelden. Kan Christian Benteke zijn mannetje blijven staan?

Aan de andere vinden we met Arsenal ook een ploeg terug die alles op de jeugd lijkt te zetten en waar erg veel van wordt verwacht dit seizoen. Met Gabriel Jesus en Oleksandr Zintsjenko, beiden van Man. City, kwamen er twee spelers bij die het niveau gevoelig moeten verhogen. En dat wierp tijdens de voorbereiding al zijn vruchten af met onder meer een 6-0-zege tegen Chelsea. Maar is de ploeg te jong om het ploegen als Man. City en Liverpool ook lastig te maken? En wat doet Albert Sambi Lokonga in zijn tweede seizoen bij de Gunners? We krijgen vrijdagavond al een eerste antwoord. (Gert Segers)

Wat doet Sambi Lokonga in zijn tweede seizoen bij Arsenal? © GETTY

Tour of Leuven (zondag, vanaf 15u op Sporza)

Na het bijzonder succesvolle WK van vorig jaar, met aankomst in Leuven, wil de stad en organisator Golazo voortbouwen op dat enthousiasme. Zo kreeg de Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven een nieuwe naam, de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens, en ook een vroegere datum, in plaats van eind augustus/begin september, begin augustus.

Ook het parcours kreeg een nieuw (regenboog)tintje. Met na de start in Leuven een Flandrienlus over onder meer de Moskesstraat, en vervolgens zes lokale rondes, bijna identiek aan die van het WK, met de beklimmingen van de Keizersberg, de Decouxlaan, de Wijnpers en de Sint-Antoniusberg. De aankomst ligt zoals altijd op de Bondgenotenlaan.

Het deelnemersveld oogt ook aantrekkelijk, met zeven WorldTourteams (waaronder Quick-Step en Lotto-Soudal), en de betere ProTeams, zoals Alpecin-Deceuninck, Arkéa-Samsic en B&B Hotels. Grootste naam is Julian Alaphilippe, die vorig jaar in Leuven wereldkampioen werd, en deze wedstrijd gebruikt als opbouw naar de Vuelta. Bij Quick-Step krijgt hij steun van Zdenek Stybar.

Zij krijgen concurrentie van onder meer Arnaud De Lie en Victor Campenaerts, die voor Lotto-Soudal de broodnodige punten moeten sprokkelen in de strijd om het behoud in de WorldTour, en van Alexander Kristoff, de kopman bij Intermarché-Wanty-Gobert.

Andere snelle mannen zijn Bryan Coquard, Cees Bol, Giacomo Nizzolo, en Niccolo Bonifazio, de winnaar van vorig jaar. (Jonas Creteur)

Deze Julian Alaphilippe is de grote naam in de Tour of Leuven © Belga Image

