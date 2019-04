'De timing van Vanhaezebroucks uithaal is geen toeval'

Hein Vanhaezebrouck schoot in een reactie op zijn ontslag bij RSC Anderlecht met scherp op zijn vroegere werkgever en diens voorzitter Marc Coucke. Drie vragen aan Sport/Voetbalmagazine-journalist Christian Vandenabeele.

Waarom haalt Hein Vanhaezebrouck opeens zo hard uit?

CHRISTIAN VANDENABEELE: Daar is hij heel duidelijk over: hij is het zat dat na drie en een halve maand zijn ontslag bij Anderlecht financieel nog altijd niet volledig is afgehandeld. Omdat niets anders al hielp om dat afgehandeld te krijgen, zei hij, richtte hij zich nu tot de media. Niet dat zijn familie ondertussen honger lijdt, maar intussen ziet hij dat de media van Anderlechtzijde ingefluisterd krijgt dat het contract wel al volledig is afgehandeld en dat er cijfers uit zijn contract gelekt worden. Dat frustreert hem.

...