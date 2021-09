Een overname is (voorlopig nog) niet aan de orde, maar er wordt wel gericht nagedacht over verschillende opties.

Voorzitter Ivan De Witte reageerde heel snel met een zelf opgesteld bericht op de website van KAA Gent, nadat de financiële zakenkrant De Tijd zijn weekendexemplaar had geopend met de melding dat KAA Gent 'in de etalage staat' en zijn club 'de volgende overnameprooi wordt in het Belgisch voetbal'. De spilfiguren De Witte en algemeen manager Michel Louwagie zouden aan een exit werken, terwijl er werd gesnuffeld bij een rijke Amerikaanse investeerder en in eigen land bij de eigenaar van Cookware. 'In het verleden werden we tweemaal gecontacteerd door geïnteresseerde partijen, op hun initiatief', verweerde de sterke man van Hudson Belgium zich. 'Die wezen we onmiddellijk af. Onze club is momenteel financieel gezond en staat op stevige grondvesten. Maar zoals elk verantwoordelijk bestuur zijn we constant bezig met de toekomst van de club in een sterk veranderend Belgisch en Europees voetballandschap. Het is daarom onze plicht om de continuïteit te verzekeren, met voldoende financiële draagkracht om competitief te blijven.' Voor het eerst houdt De Witte de deur open voor buitenlandse investeerders. Iets wat de bedrijfspsycholoog, sinds 1999 voorzitter van KAA Gent, in het verleden altijd uitsloot. Dankzij de verkoop van goudhaantjes als Jonathan David (in augustus 2020 voor minstens 27 miljoen euro naar Lille OSC, een som die mits bonussen kan oplopen tot 32 miljoen euro) en Roman Jaremtsjoek (eind juli dit jaar, aan 17 miljoen euro plus behoud van 25 procent van de transferrechten) beschikt de verrassende kampioen van 2015 over een spaarpot van 25 miljoen euro en een lage bankschuld (25,5 miljoen euro). Maar ook KAA Gent werd zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Aan de licentiecommissie dienden CEO Louwagie (65) - die in 2022 zijn operationele activiteiten stopt - en operationeel directeur Sébastien Ronse te beloven dat er tijdens de transferperiode van juli-augustus voor 15 miljoen euro aan uitgaande transfers zouden plaatsvinden. Louwagie, die eerder al bekendmaakte dat KAA Gent door de pandemie zeker 20 miljoen euro aan inkomsten verloor, slaagde in dat opzet. Niet enkel dankzij de goed gekozen formule met Jaremtsjoek, maar ook door maximaal te profiteren van de status van Niklas Dorsch in zijn thuisland. De 23-jarige ex-middenvelder van Bayern München werd in juli 2020 voor 3,5 miljoen euro nog overgenomen van tweedeklasser FC Heidenheim, maar nadat hij met de Duitse beloften het EK won, werd hij voor 7 miljoen euro verkocht aan FC Augsburg. Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen bij KAA Gent: bij gebrek aan een mecenas of grote geldschieter en door zijn status (sinds 2016 omvorming van vzw naar een cvba met sociale dimensie) moet het zijn betere elementen verkopen om concurrentieel te blijven en aan de top van het Belgisch voetbal mee te draaien. En daar knelt het schoentje nu. Elisha Owusu (23) en Alessio Castro Montes (24) vertegenwoordigen een marktwaarde van iets meer dan 5 miljoen euro, terwijl groeibriljant Giorgi Tsjakvetadze (22) na een paar seizoenen van blessureleed op minder dan 3 miljoen euro wordt geschat.Een stap opzijzetten als voorzitter, daar denkt de 74-jarige De Witte niet aan. Hij zoekt wel naar creatieve oplossingen. 'KAA Gent mag geen investeringsvehikel worden', weet de ondernemer. 'Het kan nog jaren duren vooraleer we iemand vinden die aan onze criteria voldoet: transparante geldstromen, maar ook een Belgische - en liefst Gentse - verankering.' Opvallend was het bericht via Facebook dat hoofdsponsor vdk bank (sinds 1998 op de shirts) lanceerde. Dankzij hun voormalige sterke man Frans Verheeke werd KAA Gent eind jaren 1990 van het faillissement gered. 'De club is geen koopwaar, maar erfgoed ten goede van de supporters en de Gentenaars. Zowel de stad Gent als vdk bank steunden de club altijd vanuit dat perspectief. Wij zullen dus nooit een verkoop goedkeuren. Voetbal is meer dan geld.' Dat bevestigt ook CEO Leen Van den Neste.