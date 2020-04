Sport/Voetbalmagazine waagt zich aan een klassement van de beste 100 spelers in onze voorbije competitie. Daaruit alvast deze opvallende statistieken...

Posities

Als we naar de posities kijken die de namen in onze top 100 bekleden, komen we al meteen tot een eerste vaststelling. De tijd dat België gold als het walhalla of de kweekvijver van doelmannen lijkt een beetje achter ons te liggen. Slechts zeven keepers haalden een plekje in ons klassement. Het zijn daarentegen de middenvelders die de lakens uitdelen, gevolgd door de verdedigers. Hetgeen natuurlijk ook wel kan verklaard worden door het simpele feit dat zij sowieso beter vertegenwoordigd zijn op onze voetbalvelden. De spitsen klokken af op 19 vertegenwoordigers in de top 100, maar daarvan bekleedt er wel eentje de absolute toppositie als nummer één.

Clubs

Als soevereine leider in de reguliere competitie is het niet meer dan logisch dat Club Brugge de meeste spelers (17 stuks) afvaardigt in deze lijst van beste spelers in België. Blauw-zwart steekt daarmee zijn eeuwige rivaal uit Brussel de loef af. Anderlecht profiteert van zijn vers opengetrokken blik aan jong talent om als tweede over de meet te bollen. Veertien van de zestien clubs in onze Jupiler Pro League zijn vertegenwoordigd in de lijst, enkel Sint-Truiden en Waasland-Beveren ontbreken. Zij hebben geen enkele speler in deze top 100.

Nationaliteit

Hoewel België bekend staat als een doorgroeicompetitie en ideale etalage voor buitenlands voetbaltalent, blijkt toch 40 procent van onze ranglijst uit Belgen te bestaan. De meeste andere spelers komen uit Europa, met onze buurlanden Frankrijk (6) en Nederland (4) als hofleveranciers. Na Europa volgt het Afrikaanse continent, met Nigeria (4) en Kameroen (3) als hofleveranciers. Een opvallende statistiek is dat Noord-Amerika meer goede spelers aflevert dan Zuid-Amerika, met name te danken aan de Canadezen en de Jamaïcanen, die elk twee landgenoten in onze top 100 hebben. Colombia houdt de Zuid-Amerikaanse eer hoog met drie spelers.

Leeftijd

Tussen ouderdomsdeken Nicolas Penneteau (geboren in 1981) en benjamin Aster Vranckx (geboren in 2002) gaapt een kloof van twintig jaar. De piek van onze curve bevindt zich in de leeftijdscategorie van spelers geboren tussen 1991 en 1997, hetzij de 23- tot 29-jarigen. Zij vertegenwoordigen maar liefst 58 procent van de genomineerden in deze eigenzinnige top 100.

Ontdekt onze volledige top 100 in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 8 april.

Als we naar de posities kijken die de namen in onze top 100 bekleden, komen we al meteen tot een eerste vaststelling. De tijd dat België gold als het walhalla of de kweekvijver van doelmannen lijkt een beetje achter ons te liggen. Slechts zeven keepers haalden een plekje in ons klassement. Het zijn daarentegen de middenvelders die de lakens uitdelen, gevolgd door de verdedigers. Hetgeen natuurlijk ook wel kan verklaard worden door het simpele feit dat zij sowieso beter vertegenwoordigd zijn op onze voetbalvelden. De spitsen klokken af op 19 vertegenwoordigers in de top 100, maar daarvan bekleedt er wel eentje de absolute toppositie als nummer één.Als soevereine leider in de reguliere competitie is het niet meer dan logisch dat Club Brugge de meeste spelers (17 stuks) afvaardigt in deze lijst van beste spelers in België. Blauw-zwart steekt daarmee zijn eeuwige rivaal uit Brussel de loef af. Anderlecht profiteert van zijn vers opengetrokken blik aan jong talent om als tweede over de meet te bollen. Veertien van de zestien clubs in onze Jupiler Pro League zijn vertegenwoordigd in de lijst, enkel Sint-Truiden en Waasland-Beveren ontbreken. Zij hebben geen enkele speler in deze top 100.Hoewel België bekend staat als een doorgroeicompetitie en ideale etalage voor buitenlands voetbaltalent, blijkt toch 40 procent van onze ranglijst uit Belgen te bestaan. De meeste andere spelers komen uit Europa, met onze buurlanden Frankrijk (6) en Nederland (4) als hofleveranciers. Na Europa volgt het Afrikaanse continent, met Nigeria (4) en Kameroen (3) als hofleveranciers. Een opvallende statistiek is dat Noord-Amerika meer goede spelers aflevert dan Zuid-Amerika, met name te danken aan de Canadezen en de Jamaïcanen, die elk twee landgenoten in onze top 100 hebben. Colombia houdt de Zuid-Amerikaanse eer hoog met drie spelers.Tussen ouderdomsdeken Nicolas Penneteau (geboren in 1981) en benjamin Aster Vranckx (geboren in 2002) gaapt een kloof van twintig jaar. De piek van onze curve bevindt zich in de leeftijdscategorie van spelers geboren tussen 1991 en 1997, hetzij de 23- tot 29-jarigen. Zij vertegenwoordigen maar liefst 58 procent van de genomineerden in deze eigenzinnige top 100.Ontdekt onze volledige top 100 in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 8 april.