Met Tajon Buchanan en Andreas Skov Olsen heeft Club Brugge twee nieuwe vleugelspelers. De vraag is alleen hoe Alfred Schreuder ze gaat inpassen in zijn systeem.

Het was een klein berichtje in de tsunami aan transfernieuws op 31 januari: Ruben Providence mag weer vertrekken bij Club Brugge. Hij wordt door AS Roma voor de rest van het seizoen verhuurd aan het Portugese Estoril.De twintigjarige Franse linkerwinger kwam bij blauw-zwart helemaal niet in het stuk voor. Vorige zomer kwam hij op huurbasis over van AS Roma met een lichte blessure, die hij, aldus Philippe Clement in december in Het Nieuwsblad, verzwegen had. Daarna raakte hij al snel ernstig geblesseerd aan zijn voet. Een nuloperatie voor Club Brugge dus. Dat kan je in mindere mate ook van Kamal Sowah zeggen. De Ghanees kwam afgelopen zomer voor een recordbedrag van 9 miljoen, maar kon in de 17 wedstrijden waarin hij een kans kreeg, zelden overtuigen. Hij wordt nu uitgeleend aan AZ. Providence en Sowah zijn niet de enige zomertransfers die zich niet konden doorzetten in het Venetië van het Noorden. De 19-jarige Tibo Persyn werd intussen uitgeleend aan Westerlo, de 21-jarige Owen Otasowie (4 miljoen euro) heeft nog altijd zijn debuut niet gemaakt in de hoofdmacht, en ook Faitout Maouassa heeft zijn transfersom (eveneens 4 miljoen euro) nog niet gerechtvaardigd.En dan is er nog Wesley Moraes, die na een honderdtal speelminuten terug naar af mocht. Aston Villa verhuurt hem nu aan het Braziliaanse Internacional. Opportuniteit José Izquierdo geraakt doorgaans niet verder dan de bank.De enige geslaagde zomertransfer is die van Jack Hendry, voor 3,5 miljoen euro overgekomen van KV Oostende. Stanley Nsoki liet met vlagen zien dat hij in potentie een moderne topverdediger is, maar hij heeft intussen ook al een indrukwekkende collectie flaters en weifelende tussenkomsten aangelegd.Een en ander maakt dat de spoeling achterin dun is. Vandaar de komst van de polyvalente Denis Odoi, die op verschillende posities in de verdediging uit de voeten kan.Als er na vier wedstrijden onder Alfred Schreuder iets duidelijk is, dan wel dat de Nederlander opteert voor een 3-5-2 en dat hij graag combinatievoetbal over de grond wil zien. Voorin speelt Bas Dost in de punt en rond de Nederlander zwerft Charles De Ketelaere. De vraag is of Dost, een spits die het best gedijt in de zestienmeter, niet nóg meer gebaat is met een driemansvoorlinie met echte wingers die voor toevoer van de twee flanken zorgen. Club Brugge haalde ook spelers met dat profiel. Afgelopen zomer Ruben Providence, Tibo Persyn en Faitout Maouassa, en nu Tajon Buchanan en Andreas Skov Olsen. De Canadees werd vorige zomer al vastgelegd en met het dossier van de Deen was Club Brugge al lang bezig, zo wordt geschreven. Beiden kregen ook een stevig contract: Buchanan tot 2025 en Olsen tot 2026. Het is nu uitkijken naar hoe Alfred Schreuder de wingers in zijn 3-5-2 zal gieten zonder de defensieve balans in het elftal uit het oog te verliezen. Bron: transfermarkt.com