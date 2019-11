Elke zaterdag berichten we hier over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: het understatement van de eeuw, de vergelijking met Zidane en de angst voor Club Brugge.

Natuurlijk was de uitspraak die overal opgepikt werd uit het interview van Eden Hazard met L'Equipe die over zijn gewicht. De Belg had er geen moeite mee om toe te geven dat hij met een paar kilo's te veel uit verlof was teruggekomen. 'Als ik met vakantie ben, dan ben ik met vakantie. Ik heb anders nooit verlof.'

...