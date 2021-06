Door donderdag te melden dat hij niet meer herverkozen wil worden als bondsvoorzittern, nam Mehdi Bayat de enige beslissing die hem een zomer zonder hoofdpijn kan bezorgen.

Totaal onverwacht was het verloop van de persconferentie bij Charleroi afgelopen donderdag. Die was bedoeld om de aanstelling van Edward Still als nieuwe hoofdtrainer en opvolger voor Karim Belhocine aan te kondigen. Tot Mehdi Bayat tot eenieders verbazing meedeelde dat hij met onmiddellijke ingang zijn functie van bondsvoorzitter opzegde. Bayat werd pas vorig jaar in juni verkozen. Een onverwachte move was het ook daarom, drie dagen voor de Rode Duivels in Tubeke verzamelden (afgelopen maandag) en 24 uur voor een persconferentie waarop in Charleroi aangekondigd zou worden dat de Rode Duivels tijdens het komende EURO zouden opstijgen en weer landen vanaf de luchthaven van Charleroi. Fier als een gieter oogde hij, in het midden latend of dat was omdat hij zo lang de lippen op elkaar had kunnen houden sinds hij zijn beslissing genomen had, dan wel omdat zijn naaste medewerkers dat zo lang geheim hadden kunnen houden. Die waren 24 uur vooraf op de hoogte gebracht tijdens een seminarie georganiseerd aan het Lac de l'eau d'heure, niet ver van Charleroi, waardoor de werknemers van de club vooraf gebriefd waren. Of toch bijna allemaal, op één na, de nieuwe trainer, die het nieuwtje pas donderdagavond vernam, samen met het grote publiek. Het moet raar overgekomen zijn als welkomstgroet naar Edward Still, maar tegelijk kreeg de debuterende trainer in eerste klasse meteen een snelcursus communicatie van één van de meest bevlogen sprekers uit het land. Bayat legde uit dat hij de beslissing genomen had om zich voortaan honderd procent te kunnen toeleggen op zijn rol als afgevaardigd beheerder van Charleroi, een functie die hij al sinds 2010 bekleedt. Hij omschreef het als 'een sterk signaal om aan te tonen dat Charleroi heel ambitieus is' en tegelijk als een kans om vaker bij zijn familie te zijn. 'Dit zal me toelaten weer een beetje een normaler leven te leiden. Er zijn nu eenmaal maar 24 uur in een dag en ik heb er al veel gebruikt ten nadele van degenen die me na aan het hart liggen.' Daar mogen de aanhoudende verwijten bijgevoegd worden dat hij het afgelopen jaar een dubbele pet droeg. Maar in de wandelgangen van het Belgische voetbal gelooft men niet dat die drie aangehaalde redenen de echte verklaring zijn voor de mededeling. Die zou eerder liggen in het feit dat Mehdi geen zin heeft om een tweede stemming met een onzekere afloop mee te maken na zijn niet-verkiezing tot het uitvoerend comité van de UEFA eind april waar acht verkiesbare plaatsen waren voor negen kandidaten, en Mehdi als enige niet weerhouden werd. Een opdoffer die niemand had zien aankomen en die Mehdi Bayat er logischerwijs toe bracht te vermijden om over drie maanden bij de volgende verkiezing van de KBVB-voorzitter nog een kans op zo'n afgang te lopen. Dat hij op Europees niveau uit beeld verdween, maakt ook dat de noodzaak om zich via een Belgisch topprofiel naar buiten te tonen wegviel. Intussen duidde de KBVB een interim-voorzitter aan. Dat werd logischerwijs vicevoorzitter Robert Huygens die in functie blijft tot de verkiezingen eind augustus. In de marge wordt al gespeculeerd over wie de mogelijke nieuwe voorzitter zou worden. De namen van Peter Bossaert, Ivan De Witte en David Delferière vielen daarbij al. Ook al lijkt de functie van bondsvoorzitter mettertijd meer te evolueren naar een protocollaire rol, toch is het een taak van de nieuwe man om de nieuwe bondscoach aan te duiden die op een dag Roberto Martinez zal opvolgen.