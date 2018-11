De visie van AA Gent-trainer Jess Thorup: 'Mijn wil is niet de enige weg'

Jess Thorup blijkt een rationeel man te zijn, zo erkent hij in een interview met Sport/Voetbalmagazine. 'Voetbal is mijn passie, mijn leven, maar tegelijk heb ik me nooit alleen met voetbal willen bezighouden. Ik was de man die boeken las of nog wat studeerde. Immobiliën, boekhouden... Ik heb nog twee jaar gewerkt als accountant, voor ik in Denemarken prof werd. Na de universiteit ben ik ook blijven studeren, een avond per week. Niks specifieks, gewoon om bij te leren.

'Het was de bedoeling om na mijn carrière huizen te verkopen, maar toen ik in Noorwegen mijn carrière als voetballer beëindigde, kreeg ik een telefoontje van mijn ex-club in Denemarken. En zo rolde ik in het trainersvak.'

Hij was zelf een spits, maar zijn visie op het trainerschap staat ver van het egoïsme dat een spits typeert. Thorup: 'Ik was als voetballer al bezig met de mensen rond me. Ik denk dat veel mensen in de clubs waar ik werkte die kwaliteiten eerder in mij zagen dan ikzelf, want de vraag om trainer te worden kwam van hen. Ik was vaak aanvoerder en had altijd vrij veel invloed in het team. Ik hielp jongeren en bemiddelde bij contacten met de trainer.

'Dat heeft me veel geleerd over groepsdynamiek en hoe je daarin te bewegen. Communicatie is het allerbelangrijkste voor een leider en ik ben de leider, zeker nu, als trainer. Uiteraard zijn de spelers het belangrijkste, maar: hun skills hebben ze, anders hadden ze geen contract. Als leider moet ik hen leren samen te werken om iets te bereiken. Daarbij luister ik. Niet alleen naar mijn staf, ook naar mijn spelers.

'Ik weet in welke richting ik wil gaan en hoe ik het wil, maar mijn wil is niet de enige weg. Toen ik hier aankwam, dacht iedereen dat we 3-4-3 zouden spelen, omdat ik met dat systeem kampioen werd met FC Midtjylland. Maar zo zit het niet. Als ik ergens kom, verdiep ik me in het materiaal en in de kwaliteiten en daaraan pas ik me aan. Zo haal ik het meeste uit mijn kern.'

Met Midtjylland speelde hij vorig seizoen kampioen van Denemarken. Dat is de club die teert op datagestuurde scouting. Hoe evalueert Thorup die manier van werken? 'Ik denk dat het in de toekomst een deel van het voetbal wordt. In plaats van wat je denkt of ziet, laten data misschien iets anders zien.

'Iedereen in Denemarken zei me: "Hoe kun je nu voor die club gaan werken? Je hebt niks te zeggen over het aankoopbeleid, want alles is gebaseerd op statistieken." Dat was helemaal niet zo. Ik was de man die aangaf wat voor spits we nodig hadden en die boodschap introduceerde de eigenaar van de club in zijn database met 100.000 matchen. Daaruit kwam een lijst van twintig spelers, van wie er tien financieel niet haalbaar waren en scouts er vijf niet vonden passen. De rest kreeg ik te zien. Dat is wel helemaal anders werken dan hopen dat het waar is wat een agent over iemand komt vertellen,' aldus de Deen.