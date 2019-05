Omdat de Rode Duivels momenteel wereldtop zijn en we in tijden van succes de toekomst moeten voorbereiden, gaat Sport/Voetbal-magazine op zoek naar inspirerende opleidingsverhalen. Deze maand: de visie van Thomas Caers, scoutingcoördinator SV Zulte Waregem en ex-coach Essevee Soccer Academie en JMG Academie.

'De beste manier om spelers op te leiden, is in een professionele academie met een internaat en geïntegreerd onderwijs. Zowel in de Essevee Soccer Academie als in de Jean-Marc Guillou Academie heerste er een pure opleidingscultuur: individueel leren om samen te voetballen. Het was een cultuur van veeleisendheid. De intentie was: elk bal moet juist zijn. De opleiding was niet gericht op het winnen van een competitiewedstrijd in het weekend, maar op het resultaat van de dagelijkse vooruitgang. De focus lag er op het opbouwen van vertrouwen op basis van de ontwikkeling van vaardigheden. Zulke jongens weten wat ze kunnen en zijn niet afhankelijk van wat er rondom hen gebeurt. Dat is hun grote sterkte. Want de vraag blijft hoe dan ook: hoe kun je een wedstrijd winnen? Door te voetballen toch? Toch niet door met de scheids bezig te zijn, tijd te rekken, schwalbes te doen en ellebogen uit te delen?

...