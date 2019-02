De voetbalfilosofie van Bernd Storck: 'Op afzondering gaan, heeft alleen maar voordelen'

In een uitgebreid interview peilde Sport/Voetbalmagazine naar de manier waarop Bernd Storck een kwakkelend Mouscron ombouwde tot een onklopbare machine. Hij gaf enkele van zijn principes prijs.

1) Betrek de spelers bij de tactiek en oefenstof

Bernd Storck: 'Tijdens de winterstage in Spanje heb ik de hele groep voor de spiegel gezet. Iedereen moest zeggen waarom het volgens hem op verplaatsing niet liep. Vierentwintig spelers. Daaruit haalde ik dan elf hoofdredenen en stelde ik een aantal richtlijnen op. Bijvoorbeeld agressiviteit, assertiviteit en positiegebonden prestatievermogen. Het team heeft dat allemaal zelf naar voren gebracht. Dat iedereen die mindere punten zelf onderkende, was natuurlijk belangrijk. Het gegeven dat er bijvoorbeeld zekerheid in de ploeg moest komen, vooral in een-tegen-eensituaties. Zodat je van achteruit kon opbouwen. Dus moet je trainingsvormen ontwikkelen waarin je daartoe komt. En dan ga je een stap verder. Hoe moeten de middenvelders samenspelen, hoe moeten de aanvallers bewegen? Iedereen moest weten wat er van hem werd verlangd. Ik vind het belangrijk om naar de mening van de spelers te peilen. Je legt zo een stuk van de verantwoording bij hen. Al geef je als trainer natuurlijk zelf de richting aan. Ik probeer ze in mijn weg mee te nemen.'

2) Ga op afzondering voor een wedstrijd

Storck: 'Ik vind dat heel belangrijk. Zeker als je ergens begint. Ik wil de spelers zo goed mogelijk leren kennen, ik had me vooraf trouwens over de levensloop van iedereen geïnformeerd. Niet alleen via de gebruikelijke portalen, maar in gesprekken, met hen en anderen. Als je in een hotel op afzondering bent, dan kan je nog beter zien hoe ze op bepaalde situaties reageren. Je kan je ook veel beter op de wedstrijd voorbereiden, in alle rust nog eens een video tonen bijvoorbeeld. Ik was heel verrast dat dit niet de gewoonte is in België.

'Zo'n afzondering heeft alleen maar voordelen: je legt veel gemakkelijker de focus op een wedstrijd, je kan langer slapen, er wordt een voor aangepaste voeding gezorgd. We doen dat alleen als we op verplaatsing spelen, je moet ook rekening houden met het budget van de club. Maar voor iedere thuiswedstrijd trekken we wel van 's ochtends naar een hotel in Roeselare, na een korte training. Dat was voor iedereen even aanpassen. De spelers zijn hier anders opgevoed.'

3) Toon videobeelden voor de training

Storck: 'Ik heb hier twee maanden lang voor iedere training een video getoond. Daarop konden ze zien hoe die eruit zou zien. Daardoor was het mogelijk om het doel van de training sneller te realiseren. Door beelden te tonen ben je in staat op het veld alles sneller om te zetten en dring je rapper tot de ploeg en de spelers door.Na twee maanden kwam het dan tot bepaalde automatismen. En dan kan je verder werken. Omdat er een basis is gelegd.'

4) Verhoog de reactiesnelheid van de spelers

Bernd Storckliet in Moeskroen een speedcourt installerenwaar de reactiesnelheid wordt getest en verbeterd. 'Er zijn negen velden', zegt hij. 'En je hebt een videoscherm. Van daaruit krijg je een signaal, een cijfer eigenlijk, zodat je weet waar je naartoe moet lopen. De tijd wordt gemeten zodat je kan nagaan hoe snel je de afstanden aflegt. Daaruit blijkt dan: hoe rap kan een speler dat opnemen en omzetten, hoe snel hij kan schakelen,... Wij zijn de eerste club in België die zo werkt. Je kan zo snel leren denken en de handelingssnelheid verhogen. Je kan van daaruit ook bepaalde dingen aanbrengen. Als de doelman van de tegenpartij de bal heeft, meteen aanvallen bijvoorbeeld. Of als je een goal hebt gemaakt en de tegenstander trapt af, er meteen op afgaan. Dat zijn de eerste seconden waarop die niet geconcentreerd is, er is de schok van de goal, ze moeten weer in het spel komen. En het helpt om snel weer in balbezit te komen.'