De voorbeelden van Krépin Diatta: 'Sadio Mané leerde me dat je altijd in jezelf moet blijven geloven'

'Ik ben geboren in Ziguinchor, een mooie stad in het uiterste zuiden van Senegal, dicht bij de grens met Guinee-Bissau', begint de flankaanvaller van Club Brugge zijn relaas. 'Er is een rivier met stranden, een Club Med, het is er fantastisch, tenminste: als je klein bent en je kan dag in dag uit op straat zitten met je vrienden. De gemeenschappelijke taal is Frans, zoals overal in Senegal, maar wel vermengd met onze etnische talen. Onverstaanbaar voor jullie. (lacht)

'Jules Bocandé (spits die in België bij RFC Tournai, Seraing en Eendracht Aalst speelde, nvdr) kwam ook uit mijn stad. Af en toe kwam ik hem tegen, in de stad of op het veld van zijn ploeg, de grootste in mijn stad. Wij waren daar ballenraper. Bondscoach Aliou Cissé komt ook uit Ziguinchor. En Sadio Mané is uit de buurt.'

Een landgenoot speelde een rol in zijn overgang naar Club Brugge: Khalilou Fadiga. 'Hij was lovend over Club, toen hij op hetzelfde vliegtuig zat als ik, op weg naar de ceremonie van de CAF, voor beste speler van Afrika en beste jongere', vertelt Diatta. 'Hij vond Club een familiale ploeg, ideaal voor een jonge speler.

'Toen mijn makelaar me vroeg wat ik van België dacht, zei ik: "Veel spelers zijn er gepasseerd, en kijk waar ze nu zitten." Mijn besluit was snel genomen. En alles wat ze me over deze club vertelden, klopte. Altijd voor de titel spelen, openheid, kansen voor de jeugd,...'

Inspiratie

Welke spelers inspireren hem als voetballer? Van opleiding is Krépin Diatta een voetballer in de as. Het mag dan ook geen toeval heten dat zijn voorbeeld Andrés Iniesta is. 'Mijn telefoon staat vol met video's van hem. Toen ik klein was, keek ik voortdurend naar zijn matchen. Hij is een fenomeen. Zelfs onder druk maakte die nog altijd de goeie keuzes.

'Kylian Mbappé is ook een van mijn voorbeelden. Dat is een raket. Zijn snelheid, zijn lenigheid, zijn capaciteiten om spelers uit te schakelen,... Die kan je ook overal zetten.

'Sadio Mané is uiteraard ook een idool. Het voorbeeld dat je altijd in jezelf moet blijven geloven. Sadio is een harde werker, een typische Senegalees uit het zuiden. Zijn papa was de maraboet (een soort geestelijke, nvdr) van zijn dorp. Dan lach je niet met de dingen. Je ziet hem ook altijd dank uitspreken na elke goal en bidden voor hij het veld opgaat.'