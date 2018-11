'De voorbije interlands werd duidelijk waarom Kompany niet speelt bij Man City'

Van een 0-2 voorsprong naar een 5-2 nederlaag: de Rode Duivels maakten geen te beste beurt in de interland tegen Zwitserland. Daardoor grijpen ze naast een Final Four in de Nations League. Wat is daar precies gebeurd in Luzern?

PETER T'KINT: 'Dat zal de komende weken nog vaak onderwerp van gesprek zijn -hopen we - in het nationaal voetbalcentrum. Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Te veel spelers niet in vorm: fysiek niet, maar vooral mentaal niet, decompressie na een te korte vakantie. Een vreemd genoeg té goeie start ook die leidde tot nonchalance. Een sterke, zeer gemotiveerde tegenstander die thuis uit de voorbije twaalf wedstrijden nagenoeg het maximum van de punten haalde (34 op 36) en een tactische keuze voorin die verkeerd uitdraaide.

...