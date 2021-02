De architect in Hein Vanhaezebrouck moet weer aan de slag bij KAA Gent. Vanaf komende zomer krijgt de 57-jarige trainer van voorzitter Ivan De Witte de kans om zijn sportieve knowhow maximaal aan te wenden. Dit seizoen is een plaats bij de top acht én de Croky Cup prioritair.

Ervaring heeft hij al met constructies. De schets van het moderne oefencomplex in Oostakker - inclusief kamers om te overnachten - kwam immers van de tekentafel van Hein Vanhaezebrouck. Ook zijn huis in de Vlaamse Ardennen knapte hij zelf op. Er zit dus een Bob de Bouwer in de 57-jarige oud-verdediger, die na zijn eerste aantreden bij de Buffalo's in juli 2014 al de kans kreeg om een spelersgroep te vormen die volledig beantwoordde aan zijn vereisten. Dat leidde uiteindelijk in mei 2015 tot de allereerste titel uit de clubgeschiedenis van KAA Gent.

...

Ervaring heeft hij al met constructies. De schets van het moderne oefencomplex in Oostakker - inclusief kamers om te overnachten - kwam immers van de tekentafel van Hein Vanhaezebrouck. Ook zijn huis in de Vlaamse Ardennen knapte hij zelf op. Er zit dus een Bob de Bouwer in de 57-jarige oud-verdediger, die na zijn eerste aantreden bij de Buffalo's in juli 2014 al de kans kreeg om een spelersgroep te vormen die volledig beantwoordde aan zijn vereisten. Dat leidde uiteindelijk in mei 2015 tot de allereerste titel uit de clubgeschiedenis van KAA Gent. Van de West-Vlaming wordt nu verwacht dat hij met een masterplan de club terugbrengt naar de top van België. Voorzitter Ivan De Witte, zwaar aangeslagen door de sportieve crisis waarmee de Oost-Vlamingen de afgelopen maanden worstelden (de ontslagen van Jess Thorup, László Bölöni en Wim De Decker, de zwakke competitieresultaten en een dramatische 0 op 18 als rapport in de EL-groepsfase), trok het boetekleed aan. Hij gaf toe voor het eerst in twintig jaar de fout te hebben gemaakt te snel te willen handelen. De ondertussen 73-jarige De Witte, die in principe tijdens de zomer van 2022 algemeen manager Michel Louwagie (65) ziet stoppen met zijn operationele activiteiten, beseft dat Vanhaezebrouck de juiste man op het juiste moment op de juiste plek is. Midden februari gaf de topman van rekrutering & selectiebedrijf Hudson Belgium, voor het eerst in maanden, nog eens een interview. 'Vanuit de passie voor de club en onze ambitie - we dachten om Club Brugge te challengen - verloren Michel en ik uitzonderlijk onze koelbloedigheid. We begingen één, twee vergissingen', zo liet De Witte optekenen in Het Laatste Nieuws. 'Ik vertelde Hein nog niet zo lang geleden: "We ain't seen it all from you". 'Volgend seizoen zal hij veel meer mee aan het stuur zitten. Het worden zijn mercato, zijn voorbereiding en zijn accenten. Hein zal weer het ownership van de ploeg opnemen.' Met andere woorden: Vanhaezebrouck krijgt, samen met sportief manager Tim Matthys, straks immens veel verantwoordelijkheid. Niet dat hem dat afschrikt. Integendeel. 'Je mag Hein geen eisen opleggen', weet de voorzitter.Woorden die als muziek in de oren klinken bij Vanhaezebrouck, wiens inventaris van de clubwerking en de eigen spelerskern al een tijdje klaar ligt. De T1, die een contract heeft tot 2022, slaat intussen alle aanvragen voor lange interviews af. In plaats daarvan geeft hij iets meer en diepgaander zijn visie bij de persmomenten voor en na competitie- en/of bekerduels. Vanhaezebrouck blijft ook andere wedstrijden analyseren, want daar haalt hij veel inspiratie uit voor zijn eigen spelersgroep. Zoals vorige week, toen hij op Play4 kenbaar maakte waarom hij bij Barcelona-PSG onder de indruk was van Kylian Mbappé en zijn ploegmaats. 'Beweging zonder bal, daar komt het in modern voetbal almaar meer op aan.' Dat is ook het soort spel waar KAA Gent, weliswaar op Belgisch niveau, naar streeft. Maar eerst moet Hein Vanhaezebrouck, goed voor 21 op 39 in 13 competitiewedstrijden, nog heel wat renovatiewerken uitvoeren. Het doel is immers om alsnog play-off 2 te halen en eventueel via de Croky Cup (met op 3 maart de verraderlijke verplaatsing naar KAS Eupen in de kwartfinales) het fel verhoopte Europese ticket te bemachtigen. Bijkomende moeilijkheid: door corona en blessures mist hij met Michael Ngadeu, Elisha Owusu, Sulayman Marreh en Laurent Depoitre een aantal cruciale pionnen om zijn voetbalfilosofie door te drukken. Zijn eerste werkpunt werd daarom het installeren van wat meer defensieve stabiliteit, om het aantal tegendoelpunten te verlagen. De 3-5-2-veldbezetting leidde ertoe dat Ngadeu en Dino Arslanagic, voor het eerst ooit, centraal alles moesten organiseren. Topaankoop Núrio Fortuna (voor 6 miljoen euro overgenomen van Charleroi) moest vanaf links eerder defensief denken, aangezien Milad Mohammadi een rijtje hoger beter tot zijn recht komt. Alleen werd de 25-jarige Angolees net voor zijn gevreesde rushes en diepgang aangetrokken. Met enkel nog de plichtbewuste Bruno Godeau als linksvoetige verdediger is de spoeling daar te dun. De zoektocht naar een geschikte opvolger voor de balvaste Nana Asare is een prioriteit, om de reanimatie van Núrio - verdedigend niet altijd even betrouwbaar - te bevorderen. 'Het gaat mij niet over hoeveel punten wij halen onder mij, het gaat over AA Gent', herhaalt Vanhaezebrouck vaak. 'Voor onze problemen proberen we oplossingen te zoeken. We hebben al stappen gezet, want defensief zijn we veel minder kwetsbaar. Alleen wil ik naar perfectie streven. Zo kunnen we nog meer clean sheets halen.' Na de 1-1 op KV Mechelen zit Sinan Bolat onder Vanhaezebrouck aan vier op dertien. Te weinig om een plaats in de subtop te claimen. Bij de laatste mercato werden Jordan Botaka (SC Charleroi) en Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim) al uitgeleend, omdat ze kwalitatief niet voldeden. Want de lat moet hoger, weet Vanhaezebrouck, die ook fysiek de standaarden veranderde. Igor Plastoen en Roman Bezoes - ondanks een recente opleving - staan ook dicht bij de uitgang. Beiden bleven voorlopig omdat ze via de Belgische competitie meer kans maken op een EK-selectie. Een nieuwe goalgetter in de plaats van Roman Jaremtsjoek is ook een dwingende opdracht voor de scoutingafdeling, want de topschutter kreeg van het clubmanagement de garantie dat hij na dit seizoen bij een aanlokkelijk voorstel mag vertrekken. Uitstekende statistieken, lees veel goals, helpen daar zeker bij. Tarik Tissoudali, nog niet volledig hersteld van een knieoperatie, toonde zich al meermaals de missing link. Met zijn technische bagage, dribbels, beweeglijkheid en opportunisme voor doel vervulde hij in de laatste 25 meter de rol waar Jonathan David vorig seizoen voor instond. Tissoudali moet uitgroeien tot een topfitte sterkhouder, net als aanvoerder Vadis Odjidja. De 32-jarige middenvelder blijft een streling voor het oog door zijn overzicht en balbehandeling. Hij is iemand die Jaremtsjoek en Tissoudali op het veld aanvoelt en beter maakt, maar nog te vaak wordt hij in de steek gelaten door zijn sputterende lichaam. Sven Kums is het verlengstuk van Vanhaezebrouck, die om meer leiderschap vraagt. Niklas Dorsch en Andreas Hanche Olsen brengen dat al wat, maar de T1 wil graag nog een paar communicatief sterke profs. Hij bracht alleszins meer dynamiek binnen de clubgelederen van KAA Gent. De West-Vlaming zit overal kort op, pleegt veel overleg, zorgt ervoor dat alles goed afgebakend is en geeft vertrouwen aan zijn naaste medewerkers. Met als eerste en belangrijkste criterium: het afleveren van kwaliteit. 'We groeien, dat klopt', verklaarde de trainer na het 1-1-gelijkspel bij KV Mechelen, waardoor zijn team al zeven opeenvolgende competitieduels ongeslagen is. 'Maar we slagen er nog niet in om hele wedstrijd dominant te zijn, onze wil op te leggen aan een tegenstander en hen volledig weg te duwen.'