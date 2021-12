Spelers individueel verbeteren, de barrageplaats ontlopen, het zelfvertrouwen aanzwengelen en meer data gebruiken, zo luidt de opdracht voor nieuwe coach van Cercle Brugge.

De Oostenrijker Dominik Thalhammer (51), sinds vorige week zondag de vervanger van de doorgestuurde Yves Vanderhaeghe, is de eerste coach sinds Lorenzo Staelens in 2013 die bij Cercle Brugge zijn eerste duel won. Op KV Kortrijk werd het, dankzij het opportunisme van Rabbi Matondo, 1-2. In die match greep Thalhammer terug naar de basiself die ook KV Mechelen versloeg. De bekerpartij tegen hetzelfde KV Mechelen ging wel verloren met 2-1, maar de nieuwe trainer gebruikte die match vooral om een aantal spelers te observeren. De assistenten Miron Muslic en Jimmy De Wulf mochten coachen. De voormalige Oostenrijkse vrouwenbondscoach wil een nieuwe speelstijl implementeren. 'Powerplay, energiek spel en een hoge pressing, daar sta ik voor', verklaarde Thalhammer tijdens zijn voorstelling voor de pers. 'Ik wil winnen met dynamisch en intensief voetbal. Ik krijg hier gelukkig spelers met een bijzonder groot potentieel in handen.' Thalhammer komt uit het netwerk van de Engelsman Paul Mitchell (40), sinds juni 2020 de sportief directeur van AS Monaco. Thalhammer moet nu de vele jonge talenten individueel beter maken, het zelfvertrouwen aanzwengelen bij Senna Miangue, Waldo Rubio, Alex Millán én Kévin Denkey, de barrageplaats ontlopen en meer data gebruiken. Het zijn kerntaken en aandachtspunten die door technisch directeur Carlos Aviña werden meegegeven.