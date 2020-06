Het vrouwenvoetbal zit in de lift. De Belgische voetbalbond wil daarop inspelen met een sterke Women's Super League.

Uit een recent rapport van de FIFA blijkt dat het vrouwenvoetbal aan een groeiproces bezig is, vooral in Europa en Noord-Amerika. De FIFA rekende uit dat in 2019 ongeveer 13 miljoen meisjes en vrouwen deelnamen aan georganiseerde voetbalactiviteiten over de hele wereld.

Ook de interesse voor vrouwenvoetbal gaat in stijgende lijn. Terwijl het WK 2015 in Canada door 8,4 miljoen kijkers gevolgd werd, waren dat er voor het WK 2019 in Frankrijk al 17,27.

In zijn plannen voor 2020-2023 wil de FIFA ook de nadruk leggen op de verdere groei van het vrouwenvoetbal. Het hoogste voetbalorgaan gaat de modernisering en professionalisering van het vrouwenvoetbal blijven stimuleren om zo de commerciële waarde ervan op te krikken. Bovendien wil het meer vrouwen in een leidende rol zien.

Ledenaantal verdubbelen

Bij de KBVB hebben ze de boodschap van de FIFA goed begrepen. Begin 2019 werd Katrien Jans aangesteld als manager vrouwenvoetbal bij de Belgische voetbalbond.

Zij zette haar schouders onder 'The World at our Feet'-project, dat meer meisjes en vrouwen aan het voetballen wil krijgen. Uit een interview met Sport/Voetbalmagazine werd duidelijk dat het doel is om het ledenaantal tegen 2024 te verdubbelen, tot 80.000 leden.

Dat de Red Flames zich plaatsen voor het EK 2022 in Engeland (oorspronkelijk in 2021, maar met een jaar uitgesteld door het coronavirus), is daarin cruciaal.

Nieuwe vrouwenteams

Maar intussen wordt er ook werk gemaakt van een professionalisering van de Belgische vrouwenvoetbalcompetitie, die vanaf nu door het leven zal gaan als de Women's Super League.

Het aantal daarin aanwezige teams wordt opgetrokken van zes naar tien. RSC Anderlecht, Club YLA (vrouwenteam van Club Brugge), KAA Gent, KRC Genk, OH Leuven en Standard Luik krijgen het gezelschap van de promovendi SC Eendracht Aalst en FC Fémina White Star Woluwe en de nieuwkomers SV Zulte Waregem en Sporting du Pays de Charleroi.

'Dankzij deze nieuwe teams kunnen we het vrouwenvoetbal in België nieuw leven inblazen en de kwaliteit ervan verbeteren', zegt Jans in een persbericht van de KBVB.

Bedoeling is ook om beginnende en jonge voetbalsters meer te inspireren en jonge talenten meer mogelijkheden te bieden om zich dicht bij huis op hoog niveau verder te ontwikkelen.

Existentiële bedreiging

De Belgische voetbalbond zendt met zijn Women's Super League een krachtig signaal uit. In april waarschuwde de FIFPro, de internationale spelersvakbond, er nog voor dat de coronacrisis een existentiële bedreiging zou kunnen zijn voor het vrouwenvoetbal.

Gevreesd werd dat de financiële problemen van clubs gevolgen zouden hebben voor de contracten van speelsters.

Red Flame Tessa Wullaert, actief bij Manchester City, reageerde op die vrees van de FIFPro eerder al bij Sport/Voetbalmagazine: 'Als er moet bespaard worden, zal dat iets sneller gebeuren bij de vrouwenteams. Maar anderzijds is de hap die zij nemen uit het algemene budget niet zo groot in de praktijk. Het kan dus twee kanten opgaan. Het kan vooral gevolgen hebben voor ploegen waar de manager onze sport niet echt hoog in het vaandel draagt.'

Veel van die managers lijken er in België alvast niet rond te lopen. Uit de plannen van de KBVB blijkt dat het vrouwenvoetbal zijn opmars ongehinderd verderzet in ons land.

