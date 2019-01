De wondere wereld van Union SG: 'Ons stadion lijkt tenminste niet op een supermarkt'

Brusselsesteenweg, Vorst. In huisnummer 254 schuift Joseph Van Rooy enkele keren per dag zijn gordijn opzij om goed te zien wat er aan de overkant van de straat gebeurt. Joseph wou een bed dicht bij de club van zijn hart en dat is gelukt; zijn appartement ligt pal tegenover het Joseph Mariënstadion. 'Al 28 jaar woon ik hier', zegt hij. Misschien klopt dat, misschien niet. Het geheugen van Joseph hapert soms. 83 is hij intussen. Geboren in 1935, het jaar waarin Union zijn elfde en voorlopig laatste landstitel pakte.

