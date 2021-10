Drie jaar na de schimmige transfer van Edmilson Junior van Standard naar het Qatarese Al-Duhail SC kennen de Rouches mogelijk hun straf. De raadkamer in Hasselt buigt zich vrijdag over de zaak.

Waar het allemaal om gaat is de transfer van Junior Edmilson van Standard naar het Qatarese Al-Duhail in 2018. Met de overgang zou zo'n 2 miljoen euro gepaard zijn gegaan, 800.000 euro meer dan het bedrag dat de Rouches twee jaar eerder voor de Belg neerlegden bij STVV. Voor die nieuwe transfer kregen de Kanaries nog eens 320.000 euro, want ze hadden in het contract van Edmilson een clausule gezet waarbij de Limburgers 40% van de meerwaarde kregen. En 40% van 800.000 euro is 320.000.

Maar vorig jaar ontdekten STVV en Sport/Voetbalmagazine dat die bedragen eigenlijk niet klopten. Standard zou namelijk meer dan 5 miljoen euro hebben gekregen waardoor STVV 1,5 miljoen euro moest ontvangen van de Rouches. De Limburgers bleven niet bij de pakken zitten en dienden een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen Standard.

Nu, bijna twee jaar later, is het parket van Limburg van mening dat de Waalse club wel degelijk STVV heeft belazerd en verwees het de zaak door naar de raadkamer van Hasselt. Die buigt zich vrijdag over de zaak.

Voorzitter Bruno Venanzi wordt verdacht van valsheid in geschrifte en riskeert zo zelfs een celstraf. Maar het kan nog erger voor de club, want als de wereldvoetbalbond FIFA de zaak overneemt, zal ook Standard zwaar gestraft kunnen worden. De Luikse club kan dan een geldboete, een transferverbod en/of een uitsluiting van de Europese competities opgelegd krijgen.

