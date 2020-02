Eind vorig jaar startte STVV al een strafprocedure, nu legde het ook bij de FIFA een klacht neer tegen Standard. De Truienaars claimen dat ze nog 1,28 miljoen euro tegoed hebben.

Het was een rare Valentijnsdag in het noorden van Engeland. Op 14 februari kreeg Manchester City een roos met doornen cadeau van de UEFA. De Citizens worden de komende twee seizoenen gebannen van het Europese toneel, omdat ze zich schuldig gemaakt hebben aan 'ernstige inbreuken op de financial fair play', maar brengen een batterij advocaten in stelling om hun rechten te doen gelden bij het TAS (Tribunal Arbitral du Sport). De Skyblues, die de voorbije jaren weinig romantiek beleefden in Europa, willen op die manier tijd winnen. 'De boodschap die naar alle clubs wordt gestuurd luidt: als je vals speelt, niet je echte financiële situatie aangeeft en de UEFA kan de hand leggen op bepaalde informatie, dan zal de straf zwaar zijn. Maar als je daarentegen meewerkt, dan is de UEFA bereid om te praten over straffen die lichter zijn en aangepast aan jouw situatie', legt Antoine Duval uit op de website van Le Monde. De specialist in Europees sportrecht onderstreept dat de beslissing allicht het begin is van 'een lange juridische strijd'. Een week later onthulde The Times nog wat anders: Nasser Al-Khelaïfi, de baas van PSG die verdacht wordt van financiële doping, zou een klacht wegens corruptie bij de FIFA afgekocht hebben met een cheque van zowat één miljoen euro. Het is niet zeker dat de Rouches een even lange arm hebben als hun collega's uit Manchester en Parijs. Standard, dat zich vorig weekend plaatste voor play-off 1, beleeft een maand februari die bevredigend is op sportief vlak, met drie goeie prestaties tegen topclubs (gelijk tegen Club Brugge, winst tegen Genk en Antwerp). Het moreel is dus goed, maar binnenkort mag het bestuur nieuws verwachten van de FIFA. STVV, dat zich eerder burgerlijke partij stelde in de strafprocedure tegen stamnummer 16 en voorzitter Bruno Venanzi, heeft nog een klacht neergelegd, ditmaal bij het grote voetbalinstituut in Zürich. Ter herinnering: STVV eist van Standard de rest van de 40 procent op de werkelijke meerwaarde van de transfer van Edmilson Junior naar Qatar, wat overeenkomt met 1,28 miljoen euro. Het Luikse bestuur zegt 'gerust' te zijn over deze zaak, waarin het toch een transferverbod en uitsluiting van deelname aan de Europacups riskeert. De Luikenaars kennen in elk geval de weg: in juli 2015, kort nadat Venanzi de aandelen van Roland Duchâtelet had overgekocht, vielen ze Al-Arabi aan bij de FIFA in het kader van de transfer van Paul-José Mpoku van Standard naar Cagliari via de Perzische Golf. Het gerecht in Hasselt zet het onderzoek voort. Vorige week werd Mohamed Al Faiech, een van de hoofdrolspelers in het dossier-Edmilson, door de Limburgse politie verhoord. De Profliga, die al vroeg op de hoogte werd gebracht van de verdenking wegens fraude aan het adres van Standard, heeft een kopie van de strafklacht aangevraagd en ontvangen. Nils Van Brantegem, CFO van de Profliga en licentiemanager bij de KBVB, gaf eind november al aan dat 'er geen mogelijkheid is voor de licentiecommissie om een transfer ongeldig te verklaren van zodra hij is gevalideerd door het transfersysteem TMS. Daarentegen kan men wel een club verplichten om een bepaald bedrag te betalen.' Of, bij een geschil tussen twee Belgische clubs, het betwiste bedrag 'bevriezen'. Momenteel wil Van Brantegem veel minder kwijt: 'Ik ontken of bevestig niets. Dit is iets tussen de club en mij en het zal behandeld worden bij de volgende licentieaanvraag.' De dossiers van die aanvragen moesten ingeleverd zijn op 17 februari om middernacht. STVV hoopt dat de licentie van Standard in het gedrang komt door de zaak-Edmilson en voelt zich daarbij gesterkt door de penibele situatie van Manchester City.