Iedere vrijdag geven we u enkele tips voor het sportweekend. Deze week onder meer de West-Vlaamse derby, de terugkeer van Conte en de derde ronde van Elise Mertens op de Australian Open.



...

Vijftien punten op achttien, Dominik Thalhammer heeft zijn intrede bij Cercle Brugge niet gemist. Maar vorige week was de Oostenrijker na de 0-2-zege in Eupen ontevreden. Amper pressing, veel afval in de opbouw, de ploeg was niet met de juiste instelling aan de wedstrijd begonnen. Dat moet weer anders. Zondag tegen Zulte Waregem?Trainerswissels hebben doorgaans een houdbaarheidsdatum. Na een tijdje vervallen spelers opnieuw in oude gewoonten en drijven oude kwalen weer boven. Maar Thalhammer blijft presteren. Doet ook Timmy Simons dat bij Zulte Waregem? Zes op zes sinds hij na het ontslag van Francky Dury het roer in handen nam, al relativeert Simons zijn inbreng. En moet je, zegt hij, het allemaal op lange termijn bekijken. Niettemin: het plaatst de West-Vlaamse derby in een interessant daglicht. (Jacques Sys)Nee, op veel consequente uitspraken kan je Carlo Ancelotti niet betrappen. In september heette het nog dat 'Eden Hazard geen twee wedstrijden op drie dagen meer aankan', terwijl hij hem vorige maand op drie dagen tijd vol aan de bak liet in de competitie tegen Cádiz en Athletic Bilbao. Voor de bekerwedstrijd tegen Elche verklaarde de Italiaan dat Hazard al 1,5 maand volledig fit is, maar toch liet hij hem alweer links liggen en begon hij aan de match met Vinícius-Jovic-Rodrygo voorin. Pas in de verlengingen mocht onze landgenoot opdraven en maakte hij zowaar de winning goal. Zou hem dat genoeg krediet opleveren om zondag tegen datzelfde Elche voor het eerst sinds 22 december nog eens in de basis te starten? Hoe dan ook: we zijn benieuwd naar de uitleg van Carletto. (Steve Van Herpe)Antonio Conte keert voor de tweede keer dit seizoen terug naar de Bridge, waar hij met Chelsea in 2017 nog de Premier League won (tot dusver de laatste titel voor de Blues). Na de verloren halve finale in de League Cup wordt er nu op zijn terrein gespeeld: de competitie. Beker en Europese wedstrijden zijn allemaal niet voor hem. En dat bewijst hij dus opnieuw bij Tottenham, waar hij in de Premier League nog niet verloor sinds zijn komst naar Noord-Londen. Voor Chelsea lijken de titelkansen dan weer gaan vliegen na de nederlaag tegen Man. City vorig weekend. En Romelu Lukaku kijkt ondertussen al vol heimwee terug naar zijn periode bij Inter... onder Conte. Kunnen de Blues de draad terug oppikken en kan Lukaku zich eindelijk in de gratie van Tuchel spelen? Of duwt Conte zijn ex-club nog wat dieper in de problemen en zet hij de opmars van Tottenham verder? Het antwoord krijgt u zondag. (Gert Segers)Het is zeker niet de meest aantrekkelijke cross van het jaar en het veldrijden is heel wat minder aantrekkelijk geworden met de afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar het zal toch de moeite lonen om zaterdag de tv aan te zetten. Met het WK in het Amerikaanse Fayetteville voor de deur, is de cross in Hamme een laatste moment om de vorm van de grootste kandidaten te meten. Naast Tom Pidcock, zoekt de Belgische ploeg nog een nieuwe kopman. Eli Iserbyt won dan wel de Wereldbekermanche in Flamanville vorig weekend, maar op het parcours in de VS lijken vooral sterke renners in het voordeel te zijn. Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans en Laurens Sweeck zullen zich ook willen laten zien zaterdag. Hamme zal ook interessant zijn om de Nederlandse brigade met Lars van der Haar en Corné van Kessel aan het werk te zien. Want laten we niet vergeten: de Europese titel ging dit seizoen al naar een noorderbuur. (Fabien Chaliaud)Voor de zestiende keer op rij speelt Elise Mertens (WTA 26) de derde ronde van een grandslamtoernooi, een record onder alle actieve speelsters. In die derde ronde neemt ze het op tegen de 33-jarige Chinese veterane Shuai Zhang (WTA 74), die al in 2008 haar eerste grandslamtoernooi speelde en daarna twee keer de halve finale haalde, op de Australian Open 2016 en Wimbledon 2019. Vorig jaar raakte de Chinese op de vier grand slams niet verder dan drie keer de eerste en één keer de tweede ronde, al won ze in het dubbelspel wel de US Open, met Sam Stosur. Een haalbare kaart dus voor Mertens, die in haar drie vorige partijen tegen de Chinese twee keer won. In hun laatste ontmoeting, op de Madrid Open vorig jaar, gaf ze Zhang weinig kans: 6/3, 6/3. Als de Limburgse, die onder haar nieuwe coach Simon Goffin duidelijk offensiever speelt, doorstoot naar de vierde ronde, neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 30) en de Deense Clara Tauson (WTA 39). Wint ze ook die partij, dan wacht in de kwartfinale mogelijk de Roemeense Simona Halep. (Jonas Creteur)