De spijtoptantenregeling voor voetbalmakelaar Dejan Veljkovic is rond. Dat zei zijn advocaat, Kris Luyckx, in het VRT-programma De Afspraak.

Veljkovic wordt zo de eerste spijtoptant in België. Volgens de deal met het federaal parket krijgt de man strafvermindering in ruil voor informatie. De zaak van corruptie in het Belgische voetbal eindigt zo voor Veljkovic met een celstraf van vijf jaar met uitstel en een geldboete van 80.000 euro. Ook wordt ongeveer 4 miljoen euro bij hem verbeurdverklaard, zei Luyckx.

Volgens Luyckx zou uit onderzoek blijken dat de fraude die door Veljkovic' handen gegaan is, bijvoorbeeld via zwarte commissielonen en valse scoutingscontracten, oploopt tot 30 à 40 miljoen euro. Daarvan zou ongeveer 10 procent bij hem dus 'blijven plakken' zijn.

