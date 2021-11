Kipsta, het voetbalmerk van Decathlon, wordt met ingang van het seizoen 2023-2024 de officiële balpartner van de Pro League. De sportwinkelketen levert de komende vijf seizoenen de wedstrijdbal voor de Jupiler Pro League, 1B Pro League, Croky Cup en de Supercup. Dat maakte de Pro League dinsdag bekend.

Deze competities zullen vanaf dan gespeeld worden met de Kipsta F950, een wedstrijdbal met het FIFA Quality Pro Label. Tijdens de voorbije Supercup tussen Club Brugge en Genk werd al met die bal gevoetbald. Daarnaast wordt Decathlon ook structurele partner van het sociale en maatschappelijke programma van de Pro League.

'De Supercup was een geslaagde test voor zowel de Pro League als Kipsta. En dus zijn we blijven praten. Vrij snel bleek dat we elkaar vonden in een gemeenschappelijke visie. Daarnaast werden intensieve tests met de wedstrijdbal uitgevoerd door verschillende Pro League-teams, met positieve feedback', klinkt het in een communiqué.

Ook in de Franse Ligue 1 wordt Kipsta de officiële wedstrijdbal. 'Decathlon wil kwalitatief sportmateriaal naar een breed publiek brengen en ziet in de Pro League en haar clubs ideale ambassadeurs. De Pro League zal mee de spotlights op Kipsta kunnen richten en zo topmateriaal voor een breed publiek helpen toegankelijk maken. Met als doel meer mensen aan het bewegen en het voetballen te krijgen. De komende jaren zullen we samen inzetten op zowel innovatie als maatschappelijke projecten', klinkt het nog.

Decathlon werkt in België al samen met KV Oostende en Virton en breidt zijn zichtbaarheid in het Belgisch profvoetbal nu uit. 'Onze strategie blijft voetbal toegankelijk maken voor iedereen: van jonge voetballertjes en amateurvoetbal tot het professionele voetbal', vertelt Vincenzo Verhoeven, verantwoordelijke voor partnerships en voetbalclubs bij Decathlon België.

'Dat onze Kipsta-bal binnenkort op de velden van het profvoetbal rolt, maar ook in de jeugdreeksen, is iets om heel trots op te zijn en het bewijs dat we onze plaats hebben op het hoogste niveau. Bij Kipsta zijn onze producten ontworpen voor amateurvoetballers, maar gevalideerd door professionele voetballers om kwaliteitsproducten te leveren tegen een redelijke prijs', adus Salim Bennis, voetbaldirecteur bij Decathlon België.

⚽ Kipsta vanaf 2023-2024 officiële balpartner Pro League!



5 seizoenen lang worden wedstrijden uit de Jupiler Pro League, 1B Pro League, Croky Cup en de Supercup met de Kipsta Official Match ball, een wedstrijdbal met het hoogste FIFA Quality Pro Label, gespeeld. pic.twitter.com/0yHLxNWnfw — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) November 23, 2021

