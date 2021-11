Met het aantrekken van de Deense assistent Glen Riddersholm (49) hoopt KRC Genk over een technische staf te beschikken die de hoge ambities dit seizoen kan waarmaken.

Op vrijdag 5 november verstuurde KRC Genk persmededeling met als titel: 'Welkom, Glen Riddersholm. ' De avond tevoren hebben de Limburgers tegen West Ham United hun beste prestatie van het seizoen neergezet. Tien dagen eerder nam Genk in een ander persbericht afscheid van de Nederlandse assistent-trainer Dennis Haar. Haar belandde bij KRC Genk samen met hoofdtrainer John van den Brom vanuit FC Utrecht. De twee hadden eerder samengewerkt bij AZ.

Nadat KRC Genk op zondagavond 23 oktober voor de vijfde keer in zes wedstrijden verloor, kwam de positie van Van den Brom in het gedrang. KRC Genk was het seizoen met torenhoge ambities gestart omdat het er niet alleen in geslaagd was de ganse kern die vorig seizoen nipt naast de dubbel greep te behouden, maar ook nog te versterken. Head of Football Dimitri de Condé benadrukte eerder nog bij Sport/Voetbalmagazine nog dat topsport ook vechten voor je hoofdcoach is. De Condé bleef ook daarom in zijn trainer geloven en bewees daarmee dat er op sportief vlak naar hem geluisterd wordt, ook wanneer er op Tribune Zuid, traditioneel de barometer van wat er bij de club leeft, gefloten wordt. Wel vond hij dat er binnen de spelersgroep en de technische staf van KRC Genk op en naast het veld best wat meer gif mocht zijn. De dag na Haars ontslag gaf Van den Brom in een voorbeschouwing op de bekerwedstrijd uit bij Sint-Eloois-Winkel aan daar 'kapot van te zijn'. Haar was niet alleen assistent-trainer maar ook een goeie vriend geworden. De komst van Glen Riddersholm naar KRC Genk kwam niet alleen in het Belgische voetbalmilieu als een complete verrassing. Ook in Denemarken zelf keek men van die move op. Riddersholm zat sinds mei zonder club en was sindsdien voetbalanalist bij een Deense tv-zender. Een job die hem best lag, welbespraakt als hij is, maar die hij niet als een eindpunt beschouwde. Een transfer naar KRC Genk werd in Denemarken voor hem beschouwd als het beste wat hem op dit moment in zijn carrière (Riddersholm is 49) kon overkomen. 'Hij won met Genk het grote lot uit de loterij op een moment dat hij in Denemarken klaar was', klinkt het ginder. Een voetbalverleden heeft Glen Riddersholm niet. Hij speelde nooit in een eerste elftal, maar wist op zijn vijftiende al dat voetbal zijn ding was en dat hij zou proberen de top als trainer te bereiken. Die ambitie heeft hij met zijn enthousiasme en inzet waargemaakt, stap voor stap. Riddersholm is een selfmade man, en die verdienste komt alleen hem toe. Hij begon onderaan de ladder als jeugdtrainer bij de U12 van zijn geboortestad Esbjerg, ging in 1995 aan de slag als jeugdtrainer van Ikast en bleef bij de jeugd actief toen die club in 1999 opging in het nieuwe FC Midtjylland. Nationaal belandde hij op de radar toen de Deense bond hem in 2006 wegplukte bij zijn club om er bondscoach van de U17 te worden. Daar ontpopte hij zich tot een trainer die een aandeel had in de ontwikkeling van spelers als Christian Eriksen, Simon Kjaer en Martin Braithwaite. Riddersholm had altijd een vlot contact met jonge spelers die hij als geen ander psychologisch kon lezen en motiveren. In 2008 keerde hij terug naar Midtjylland waar hij een volgende stap in zijn trainerscarrière zette en assistent-trainer werd. Toen daar in april 2011 de hoofdtrainer om familiale redenen vertrok schoof zijn assistent door en werd T1. Een functie die hij vier seizoenen lang bekleedde, met als hoogtepunt de Deense landstitel in 2015. Daarna ging hij aan de slag bij Aarhus, een van de traditionele topclubs in Denemarken, en werd bij Midtjylland opgevolgd door Jess Thorup. Na zijn ontslag bij Aarhus in september 2017 bleef hij meer dan een jaar aan de kant. Toen hij drie jaar geleden aan de slag kon als sportdirecteur van tweedeklasseclub Vendsyssel FF, riep hij dat hij voortaan niet meer aan de slag zou gaan als trainer. Die belofte hield hij slechts korte tijd. Toen hij eind december van dat jaar een aanbieding kreeg om trainer te worden van de kleine eersteklasser Sönderjyske, een fusie van vijf kleinere clubs die in 2004 tot stand was gekomen, nam hij die zonder aarzelen aan. Bij de club uit Zuid-Jutland won hij in 2020 de beker, de eerste prijs van de club ooit. Ook in het voorjaar van 2021 bereikte hij de bekerfinale, maar toen was zijn lot al beslecht. De club was intussen overgenomen door een Amerikaanse eigenaar en die wilde een nieuwe start maken met een nieuw trainersteam. Omdat de twee andere topclubs in Denemarken, Bröndby en FC Kopenhagen, niet aan hem dachten, zag hij in eigen land geen uitdaging meer. Zijn makelaar, Jens Örgaard, bracht de oplossing. Örgaard is al een aantal jaar een van de goeie contacten van Dimitri de Condé in Denemarken. De voormalige directeur voetbal van Midtjylland (1999-2013) was onder meer ook de manager die Joakim Maehle naar Genk bracht. Dat Riddersholm na zoveel jaar op het eerste plan weer aan de slag gaat als assistent-trainer verbaast de Deense voetbalanalisten. Tenslotte is het al tien jaar geleden, van in 2011, dat hij die functie nog eens waarnam. Sindsdien had hij altijd een leidende positie, en ambitieus is hij nog steeds. Maar een intelligent man als hij zal zich bij KRC Genk precies aan de afspraken houden en kijkt ernaar uit om in een nieuwe omgeving zijn enthousiasme en werkkracht een nieuwe richting te geven. De nieuwe assistent is net als Van den Brom eerder het emotionele type, iemand die al eens kan uithalen naar de arbitrage, maar ook een voetbaldier dat zich niet te beroerd voelt om 24 uur op 24 uur te werken. John van den Brom zal aan hem een gemotiveerd assistent hebben, een man ook met wie Paul Onuachu een goed contact had. Het was onder Riddersholm dat de Nigeriaan destijds in februari 2013 debuteerde in het eerste elftal van Midtjylland. Of de Deen definitief kiest voor een ondersteunende job in de luwte, is op dit moment niet duidelijk. In zijn hoofd is Riddersholm nog altijd een hoofdtrainer, weet men in Denemarken.