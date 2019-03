Degradant Lokeren stelt Dimitri M'Buyu aan als nieuwe technisch directeur

Sporting Lokeren heeft de komst van Dimitri MBuyu bekendgemaakt. De 54-jarige MBuyu wordt de nieuwe technisch directeur van de Waaslanders.

MBuyu zal bij Lokeren een team voor volgend seizoen moeten bouwen. Of hij een selectie voor 1A of 1B moet samenstellen, weet hij nog niet zeker. Sportief gezien zakten de Waaslanders naar de Proximus League, maar een uitspraak in Operatie Propere Handen zou die degradatie nog kunnen terugschroeven.

'Zoals de zaken er nu voorstaan, zijn we veroordeeld tot 1B', legde MBuyu uit op de clubwebsite. 'Verandert dat nog, wat ik natuurlijk ergens wel hoop, dan komen we toch nog in 1A terecht. Maar heel veel verschil maakt dat niet. Als je een ploeg wil die in 1B meedoet om terug te keren naar 1A, dan heb je een ploeg nodig van het niveau 1A. In de praktijk maakt het dus niet zoveel uit.'

'Mijn eerste opdracht is praten met iedereen binnen de club, medewerkers, trainers, spelers. Wie wil blijven, wie is bereid de kar te trekken? Ik ben een teamspeler, geen einzelgänger. Ik wil rekening houden met wat ik hoor. Op basis van mijn bevindingen ga ik dan aan het werk. Concreet betekent dat het uitbouwen van een structuur die de ploeg sportief vooruit helpt. Ik geloof dat zo een structuur het allerbelangrijkste eerste werkpunt moet zijn.'

MBuyu is een geboren en getogen Lokeraar en kreeg zijn jeugdopleiding op Daknam. Na zijn debuut in het eerste elftal halverwege de jaren tachtig volgden nog passages bij onder meer Standard, Club Brugge, Waregem en Antwerp. MBuyu was ook één maal Rode Duivel.

Na zijn spelerscarrière was MBuyu al sportief directeur bij Verbroedering Geel, Brussels en Bergen. Tussen 2015 en 2018 was hij hoofd scouting bij Anderlecht, maar na de komst van nieuwe eigenaar Marc Coucke mocht MBuyu opkrassen bij paars-wit.