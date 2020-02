De Pro League heeft enkele veranderingen aangebracht aan play-off 2. Zo doen er vanaf dit seizoen 16 teams mee met onder meer de kampioen uit 1B én de degradant uit 1A.

Hoe ziet het seizoen er straks eigenlijk uit voor de degradant uit 1A en de kampioen van 1B? Tot vorig jaar stopte die na de reguliere competitie en de finalewedstrijden in 1B. En dat was al in maart.

Dat betekende dus dat twee clubs geen wedstrijden meer speelden tot het begin van het nieuwe seizoen in de zomer. En dat was toch wel een lange periode zonder inkomsten.

Maar vanaf dit seizoen verandert dat, want de degradant uit 1A en de kampioen van 1B mogen nu ook meedoen aan play-off 2. Met zestien clubs heeft de Pro League het format uitgebreid met vier ploegen. Voorheen bestond play-off 2 uit de nummers 7 tot 15 uit 1A en nummers 2, 3 en 4 uit het algemene klassement van 1B. Daar komen dus de kampioen en de degradant bij, maar ook de nummers 5 en 6 uit 1B.

De laatste twee clubs uit de algemene stand in 1B zijn dus de enige ploegen die niet mogen meedoen aan play-off 2. Zij spelen onderling een best-of-five om te beslissen wie degradeert. De voorlaatste in de stand krijgt daarbij een voorsprong van drie punten.

Degradant kan Europees spelen

Het belooft alleszins een bizarre situatie te worden in play-off 2 met twee teams die eigenlijk niets meer te zoeken hebben in een nacompetitie en vooral voor de degradant die toch al weet dat het volgend jaar in 1B zal moeten spelen.

Maar Cercle, voorlopig laatste in 1A, hoeft zich dus geen zorgen te maken dat het seizoen begin maart gedaan is. Beter nog, het kan zelfs nog Europees voetbal afdwingen als het zijn poule wint en ook de finalewedstrijden tot een goed einde weet te brengen. Daar hangt namelijk een ticket aan vast voor de derde voorronde van de Europa League.

Europese ticketverdeling

Op zondag 22 maart staat de bekerfinale gepland tussen Club Brugge en Antwerp. De bekerwinnaar krijgt een rechtstreeks ticket voor de poulefase van de Europa League en is dus al verzekerd van Europees voetbal nog voor de play-offs van start gaan.

Maar beide teams doen al zeker mee aan play-off 1 en lijken ook nog eens op weg een Europees ticket te verdienen via de competitie.

Hoe zit het dan? Wel, als de bekerwinnaar op het einde van het seizoen een Champions Leagueplaats haalt (nummer 1 of 2 in de stand), dan gaat het Europees ticket voor de Europa League naar de volgende in de stand en schuiven de tickets dus op. Nummer vijf, en dus niet nummer vier, speelt dan tegen de winnaar van play-off 2 voor het laatste Europese ticket.

