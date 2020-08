Het ambitieuze KMSK Deinze, dat zich verzekerde van promotie naar 1B, heeft met Ronald Vargas (33) en Renato Neto (28) twee middenvelders met heel wat ervaring in 1A gestrikt. Beide spelers waren einde contract bij KV Oostende.

Vargas en Neto werden aangekondigd met een ludiek filmpje, in de stijl van tv-programma Rad van Fortuin:

Twee toptransfers zetten ambitie KMSK Deinze kracht bij! Geplaatst door K.M.S.K. Deinze op Woensdag 12 augustus 2020

Neto kroonde zich in 2015 met AA Gent tot landskampioen. In België trad de Braziliaan eerder aan voor Cercle Brugge. Voor KVO speelde Neto afgelopen seizoen elf wedstrijden. Vargas brak door bij Club Brugge (2008-2011), de periode van de Venezolaan bij Anderlecht (2011-2014) was minder succesvol. Het voorbije seizoen kwam Vargas in 19 wedstrijden in actie voor KV Oostende. Zowel Neto als Vargas hebben in hun carrière vaak gesukkeld met blessures. Het seizoen 2020-21 in 1B wordt volgende week vrijdag afgetrapt. Dan speelt Deinze gastheer voor Union.

