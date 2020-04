Kersvers 1B-club KMSK Deinze trok alvast een commercieel verantwoordelijke aan.

Elders in dit nummer leest u hoe KMSK Deinze het eerste seizoen in het echte profvoetbal voorbereidt. Voorzitter/eigenaar Denijs Van De Weghe wordt CEO, Toon Maebe blijft gerechtigd correspondent en secretaris. Om de commerciële werking te optimaliseren, trok oranje-zwart een COO aan. De 32-jarige Kenny Victoor moet helpen om de club aantrekkelijker te maken en er de evenementen te organiseren. Deinze voorziet bij de verbouwing van het stadion ook de bouw van een feestzaal voor 1000 man. Victoor was bij KV Oostende de rechterhand van voormalig directeur Patrick Orlans. Hij startte er in 2014 als hulpboekhouder en was er later verantwoordelijk voor de events in de vipzaal. Na vijf en een half jaar werd hij eind januari ontslagen toen hij partij koos voor Orlans in het dispuut over wie de club zou overnemen. Victoor wil 'in stilte hard werken om met een stevige structuur het professionalisme in Deinze te brengen'. Denijs Van De Weghe verwacht veel van zijn nieuwe kracht.