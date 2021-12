De voormalige Servische voetbalmakelaar Dejan Veljkovic praat voor het eerst over het schandaal dat de Belgische voetbalwereld drie jaar geleden op zijn grondvesten deed daveren, dinsdagavond om 21u40 op Eén.

De naam van Veljkovic valt al drie jaar in een van de meest spraakmakende gerechtelijke onderzoeken in ons land: Operatie Zero. Hij is de eerste spijtoptant in de Belgische justitiegeschiedenis: in ruil voor strafvermindering vertelde hij aan de speurders alles wat hij weet over zijn zwarte boekhouding. Op 25 november bekrachtigde de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen zijn spijtoptantenregeling.

'Ik heb meegedaan in het systeem, dat is een fout van mij', verklaart Veljkovic in Pano. 'Maar ik ben niet de enige. Spelers, trainers, managers en clubbestuurders hebben mij gevraagd of ik kon helpen met zwartgeldconstructies.'

De naam van Veljkovic valt al drie jaar in een van de meest spraakmakende gerechtelijke onderzoeken in ons land: Operatie Zero. Hij is de eerste spijtoptant in de Belgische justitiegeschiedenis: in ruil voor strafvermindering vertelde hij aan de speurders alles wat hij weet over zijn zwarte boekhouding. Op 25 november bekrachtigde de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen zijn spijtoptantenregeling. 'Ik heb meegedaan in het systeem, dat is een fout van mij', verklaart Veljkovic in Pano. 'Maar ik ben niet de enige. Spelers, trainers, managers en clubbestuurders hebben mij gevraagd of ik kon helpen met zwartgeldconstructies.'