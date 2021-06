De Belgische profvoetbalclubs hebben de impact van corona op hun inkomsten in het seizoen 2019-20 nog beperkt kunnen houden, dankzij goede Europese resultaten en transfers. Maar in het huidige seizoen liepen de clubs door corona naar schatting 80 à 120 miljoen euro inkomsten mis. Dat heeft het consultancybureau Deloitte woensdag gezegd.

Deloitte stelde tijdens een online persconferentie zijn jaarlijkse rapport over de sociaaleconomische impact van het Belgische profvoetbal voor. Het stelt dat rapport op in opdracht van de Pro League, de vereniging van de profvoetbalclubs.

Het rapport focust op het voetbalseizoen 2019-20. Dat werd in maart 2020 vervroegd stilgelegd wegens corona. Deloitte had vooraf verwacht dat de profclubs tijdens dat seizoen een kwart minder inkomsten zouden genereren door de pandemie, maar dat bleek uiteindelijk mee te vallen. De omzet kwam uit op 373,5 miljoen euro, 1,3 procent lager dan het seizoen voordien.

Er was wel degelijk een corona-impact, bijvoorbeeld op de ticketverkoop, maar die werd gecompenseerd door onder meer goede resultaten van de Belgische clubs in Europa. Het Europese prijzengeld bedroeg 79,3 miljoen euro, een kwart meer dan in het seizoen 2018-19. En de clubs realiseerden een nettoresultaat van 109,2 miljoen euro op transfers, bijna vijf keer meer dan het seizoen voordien.

Maar het afgelopen voetbalseizoen, dat volledig achter gesloten deuren werd gespeeld, werd de corona-impact wel veel reëler. 'We schatten dat de ticketinkomsten met 55 procent daalden en de commerciële inkomsten, uit de verkoop van shirts en andere merchandising, en eten en drinken, met 60 procent', zei Sam Sluismans, partner bij Deloitte. De sponsorinkomsten stegen vermoedelijk wel licht en ook de uitzenddeal met Eleven Sports levert de clubs meer op dan voordien. 'Als we de som maken, schatten we een daling van de inkomsten met 21 tot 33 procent, of van 80 tot 120 miljoen euro', aldus nog Sluismans.

Hij verwacht ook de komende twee seizoen nog 'rimpeleffecten' van corona. Bijvoorbeeld omdat clubs abonnementen van het voorbije seizoen doorschuiven naar het volgende, wat hen dan geen extra inkoimsten oplevert.

