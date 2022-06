De 25-jarige Duitse aanvaller tekende bij de Brusselaars een contract voor drie jaar en heeft met zijn voorganger Deniz Undav gemeen dat ze de Duitse lagere klassen doorliepen. Maar wat zeggen de cijfers? Zijn ze echt zo gelijkend?

'Ik ben trots deel te mogen uitmaken van de Unionfamilie. Vanaf het eerste contact voelde ik een zeer positieve sfeer rond deze club. Ik kijk ernaar uit om in dit unieke stadion te spelen met zijn enthousiaste supporters', verklaarde de rekruut op de website van de Brusselse vicekampioen. De Duitse spits komt vrij over van FC Ingolstadt 04, middenmoter in de 2e Bundesliga, net als Deniz Undav, de man die hij moet doen vergeten in het Dudenpark. Voor de rest hebben Eckert en Undav bijna dezelfde voornaam en schelen ze maar een paar maanden in leeftijd. De twee aanvallers zijn ook niet van de grootste. Undav meet zo'n 1m78, terwijl Eckert vijf centimeter groter is. Dankzij zijn spel met de rug naar het doel maakte de voormalige targetman van Union vaak het verschil tegen verdedigers van de tegenstander dankzij zijn controle over de bal en zijn vermogen om gemakkelijk te draaien in de richting van de goal. Een kwaliteit die minder aanwezig lijkt te zijn bij Eckert, al kan die dan weer nog krachtiger uithalen naar doel. Beide spelers kunnen ook onbaatzuchtig zijn als dat nodig is. Deniz Undav begon met voetballen in de club van het dorp, TSV Achim, voordat hij naar het trainingscentrum van het historische Werder Bremen ging. Dennis Eckert, van zijn kant, volgde zijn opleiding bij drie grote traditieclubs van het Duitse voetbal: FC Köln, Aachen en tenslotte Borussia Mönchengladbach, waar hij slechts vier duels speelde bij het reserveteam in de Regionalliga, het equivalent van de Duitse vierde klasse. Eckert heeft ook wat internationale ervaring op zijn cv staan met een selectie in 2015 voor de Duitse U19. Al bleef dat uiteindelijk slechts bij één keer. Omdat ze zich niet konden doorzetten bij de topclubs, gingen beide spitsen een andere kant op. Terwijl Undav besloot zijn doorbraak te forceren in de lagere klassen van Duitsland, trok Eckert naar Galicië, waar hij bij Celta de Vigo terecht kon.SC Weyhe, TSV Halvese, Braunschweig en tenslotte Meppen, van waaruit hij in juli 2020 contractvrij naar Union zal komen, zijn de bescheiden ploegen waar Undav heeft geprobeerd zichzelf te laten gelden en in zijn eigen tempo vooruitgang te boeken. Dankzij die filosofie mag hij zich nu opmaken voor een seizoen in de Premier League bij Brighton.Bij Celta de Vigo moest Dennis Eckert eerst een seizoen bij het B-team spelen, vooraleer hij mocht uitkomen in La Liga, maar verder dan negen wedstrijden kwam hij niet. Na een half jaar besloten de Galiciërs hem naar Nederland te sturen zodat hij aan speelminuten kon komen. Eckert kwam uit voor Excelsior, waar hij aan 12 wedstrijden kwam. Eerst als flankspeler, dan diep in de spits. Met de tweede club van Rotterdam was het knokken om ieder punt en uiteindelijk belandde Eckert met de ploeg in de play-offs om degradatie, zonder goed einde. Na twee mislukkingen besloot de bij Borussia Mönchengladbach opgeleide speler terug te keren naar Duitsland en aarzelde niet om in de derde divisie aan de slag te gaan bij Ingolstadt, een erg chaotische club. Maar hier was het wel meteen raak met een goal en assist in zijn eerste wedstrijd. Het is de start van een succesvol seizoen met 14 goals en 6 assists in 30 wedstrijden. In een team dat uitkomt in een 4-4-2 met twee verdedigende middenvelders, speelt hij graag samen met aanvoerder Stefan Kutschke met wie de band ideaal is.Leuk detail: Dennis Eckert stond op 1 december 2019 tegenover Deniz Undav, toen nog bij Meppen aan de slag. Eckert kon de netten niet doen trillen, maar de toekomstige spits van Union maakte daarentegen zijn negende treffer van het seizoen. Tijdens de terugwedstrijd, die op 28 juni achter gesloten deuren werd gespeeld tijdens de eerste lockdown, was het Eckert die in blessuretijd het net voor zijn tweede doelpunt vond, toen hij Kustchke in de 57e had vervangen. Tijdens het erg ongewone seizoen kwam Eckert dus uiteindelijk aan 14 goals, terwijl Undav er 17 maakte met ook nog eens 13 assists.Het volgende seizoen werd de opgang van Eckert geblokkeerd door een vervelende spierblessure die hem enkele weken aan de kant hield. En daarna zat hij vaker op de bank dan hem lief was door de concurrentie met Fatih Kaya. Hoewel Ingolstadt dat seizoen naar de Tweede Bundesliga promoveerde, waren de prestaties van Eckert Ayensa veel minder indrukwekkend met 'slechts' 9 goals in 24 wedstrijden, ook al gaf hij ook 8 assists en toonde hij daarmee zijn gevoel voor het collectief.Na twee seizoenen in de lagere klassen van Duitsland, die over het algemeen redelijk succesvol waren, kreeg de Duitse spits de kans om een stap hogerop te zetten. Maar een gebroken sleutelbeen verstoorde zijn hele seizoen waarin hij naast Kutschke startte als basisspeler. Terug van blessure, moest hij wachten tot de 21ste speeldag om opnieuw te mogen starten aan de wedstrijd. In het Max-Morlockstadion van Nürnberg greep hij opnieuw zijn kans met een hattrick aan assists én een doelpunt. Het seizoen van Dennis Eckert Ayensa leek toen van start te gaan, maar hij scoorde daarna nog maar één keer, voordat hij eind april zelfs uit het team werd gezet. Aan het einde van het seizoen ging Ingolstadt dan ook niet in op een verlenging van zijn contract, waardoor hij een vrije speler werd.Eckert mocht vanaf deze maand dus een andere club gaan zoeken en het is Union dat zijn kans waagde, in de hoop de speler te hebben gevonden die Undav kan vervangen. Zoals eerder aangetoond, delen de twee mannen een paar gemeenschappelijke kenmerken. Ze wijken ook al eens graag uit naar links en zijn in staat om krachtig en precies uit te halen. Ondanks zijn trage opkomst heeft Undav de betere statistieken, zowel in goals als assists. Eckert probeerde het wat hogerop om dan een paar stappen terug te zetten, maar kon daarentegen niet de dezelfde efficiëntie aan de dag leggen als zijn voorganger in het Dudenpark. Zal Eckert zich echt kunnen bewijzen bij de vicekampioen naast Dante Vanzeir, in een tweemansaanval die hem lijkt te passen? Zoniet is er misschien ook plaats op links, als nieuwe coach Karel Geraerts besluit een plan op te zetten met twee vleugelspelers. Al mag je dan misschien niet dezelfde cijfers verwachten van Eckert als van Undav, tenzij het allemaal als een puzzel lijkt te passen.