De eerste speeldag van de play-offs staat voor de deur en dan heeft iedereen het natuurlijk over de verschillende titelkandidaten. In de Krant van West-Vlaanderen ziet Dennis van Wijk dat er maar één favoriet is: Club Brugge.

'Club is voor 100 procent favoriet', vertelt de ex-speler van blauw-zwart op KW.be. 'Ze hebben nu alles in eigen handen. Sterker: er zou normaal gesproken niets mogen mislopen. Want ze hebben de beste kern: een mooie mix van jonge, hongerige jongens die nog veel te bewijzen hebben, maar ook nog veel te winnen. Er zijn ook ervaren spelers die al veel hebben gewonnen, het métier hebben, de smaak kennen van beker én titels te pakken.

'Als je ziet wat er op de bank zit... Op dat vlak hebben ze een straatlengte voor op de andere drie ploegen. Union was in de reguliere competitie wel beter, daar is het voor Club misgelopen op wat fricties met Clement. Na wat zoeken heeft Schreuder het wel recht gekregen, met op het einde toch ook uitstekende resultaten waardoor de kloof met Union toch een stuk minder is geworden.

'Het was ook te voorspellen en onvermijdbaar dat Union dat niveau niet zou kunnen volhouden, zeker gezien hun veel smallere kern. Het zou wel best kunnen dat Union na de break, de stage in Spanje en de terugkeer van Vanzeir weer dat niveau terugvindt, maar intussen zullen de andere ploegen nu wel een antwoord hebben gevonden op hun manier van spelen. De eerste twee wedstrijden worden cruciaal, en dan moet Club niet kijken naar wat Union tegen Anderlecht en Antwerp haalt.

'Ze moeten alleen maar naar zichzelf kijken: niet verliezen tegen Antwerp en Anderlecht waardoor ze de andere twee ploegen op afstand houden en hopen dat Union niet verder uitloopt. Dan hebben ze het twee keer tegen Union in eigen handen.'

Lees ook de andere analyses van Olivier De Cock en Philippe Vande Walle op de website van de Krant van West-Vlaanderen.

