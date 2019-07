Laurent Depoitre (30) heeft eindelijk zijn volgende club beet. Na een avontuur bij FC Porto en Huddersfield, keert hij terug KAA Gent, dat hebben ze aangekondigd via Twitter. De bonkige spits moet de aanvalsleider worden.

Na drie jaar buitenlandse omzwervingen komt Depoitre terug thuis. De spits was einde contract bij Huddersfield uit de Premier League, de ploeg waarmee hij vorig seizoen degradeerde. In de periode erna bedankte hij alvast de supporters voor de steun en bekeek de spits zijn opties.

Kampioenenmaker

Even leken zowel RSC Anderlecht als Club Brugge een optie, maar Depoitre keert nu officieel terug naar KAA Gent met een contract voor drie seizoenen. Hij hielp de club aan een eerste titel uit de geschiedenis in 2015 en ontving ook de trofee van meest verdienstelijke speler en scoorde het enige doelpunt in de daaropvolgende Supercup tegen Club.

Depoitre keert terug naar De Buffalo's met ruim vijftig Premier League-matchen in de benen waarin hij zes keer raak trof. Toch kon de aanvaller uit Doornik zich nooit ontwikkelen tot absolute certitude. In het verleden voetbalde hij ook nog voor KV Oostende.

Met de transfer is dus geen prijs gemoeid, want de aanvaller was sinds 1 juli een vrije speler. Hij mag nu in de Ghelamco Arena de concurrentie aangaan met Roman Yaremchuk, Giorgi Kvilitaia, en Mamadou Sylla. Al lijkt nog minstens één spits uit dat te lijstje te zullen vertrekken.