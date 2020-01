Jacques Sys geeft zijn mening over de Gouden Schoen, het stadion van Club Brugge en de nieuwe Belgisch kampioen veldrijden.

Woensdag wordt de Gouden Schoen uitgereikt? Volgt Hans Vanaken zichzelf op?

...

Woensdag wordt de Gouden Schoen uitgereikt? Volgt Hans Vanaken zichzelf op?'Daar ziet het wel naar uit. Vanaken is moeilijk aan het seizoen begonnen, maar haalde vervolgens toch weer zijn vroegere niveau. Met zijn voetbalintelligentie versnelt hij het spel van Club, hij laat de bal snel gaan en heeft het vermogen om een actie vooruit te denken. Een tweede Gouden Schoen zal zijn handelswaarde verhogen, dan lonkt misschien een buitenlandse club. Op dit moment zit niemand daar op hem te wachten. Vanaken zal best wel eens willen nagaan waar zijn grenzen liggen, hij is slim genoeg om op het juiste moment de juiste stap te zetten. Terwijl hij zich anderzijds heel goed voelt bij Club Brugge.'Ik blijf het vreemd vinden dat de Gouden Schoen de prestaties over een kalenderjaar bekroont en dat er twee voetbalcompetities in mekaar vloeien. Anderzijds verdient het ook respect dat de organisatoren niet aan de opzet van hun referendum willen raken. Op één puntje na: aanvankelijk kon je deze trofee maar één keer winnen, maar toen Paul Van Himstin 1960 op zijn zeventiende voor het eerst Gouden Schoen werd, veranderde dat concept. Maar Belgische voetballers die in het buitenland actief zijn, kunnen de Gouden Schoen nog steeds niet winnen, al is er voor hen wel een aparte prijs.'Intussen heeft Club Brugge groen licht gekregen voor de bouw van een nieuw stadion, op Jan Breydel.'Ik was op de persconferentie waarin Club dat nieuw stadionproject voorstelde. Dat was in januari 2007, nu dertien jaar geleden dus. Toen was Loppem de locatie, later werd dat de Blankenbergse Steenweg. Hoeveel tijd is er niet verloren gegaan door al die polemieken en oeverloze discussies? Kennelijk kunnen we in dit land geen enkel dossier snel afwerken, alles blijft steken in besluiteloosheid en telkens weer zijn er vertragingsmanoeuvres. Het zijn de structuren die hier zoveel onmogelijk maken.'Club wordt eigenlijk al lang in zijn expansie geremd, het heeft een eigenheid nodig om zich verder te ontwikkelen en een nieuw stadion maakt daar deel van uit. Dat de plannen nu pas na dertien jaar werden goedgekeurd, is een schande.'Laurens Sweeck werd Belgisch kampioen veldrijden. Terecht?'Hij was in ieder geval de beste man in de wedstrijd en reed in de schaduw van Mathieu van der Poel een goed seizoen. En de zandomloop in Antwerpen lag hem natuurlijk wel. Sweeck was bij de jeugd een topper, hij won ooit het BK voor beloften met één minuut voorsprong op Wout van Aert. Vervolgens kon hij die lijn niet doortrekken.'Maar Sweeck is wel populair, ook omdat hij plezier uitstraalt in hetgeen hij doet en altijd voluit gaat. Over een nederlaag kan hij heel snel heen stappen. En er zit een regelmaat in zijn prestaties. Het is goed dat daar nu als bekroning een Belgische titel bij de profs bijkomt.'