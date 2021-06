Opbouwen naar de 1/8 finale tegen Portugal: hoe is de vibe in het Belgische kamp?

Het slechte nieuws in verband met zondag en de 1/8 finale op het EK tegen Portugal is: in het verleden rammelde Cristiano Ronaldo redelijk vaak met de voeten van de Belgen. Het goeie nieuws: stats zijn er om naar de verdoemenis te spelen. 'Zij zijn een goeie ploeg, maar wij zijn ook een lastig om tegen te spelen', aldus Toby Alderweireld.

Is het, naar voorbereiding toe, een lastige geweest voor de Belgen, om de wedstrijd tegen Portugal voor te bereiden? Helemaal niet. De organisatie van de Rode Duivels staat qua scouting en dataverzameling redelijk straf op punt. De wedstrijden hier worden nog veel nauwkeuriger voorbereid dan op het WK drie jaar geleden. Een team van 12 scouts en 10 analisten is al maanden bezig met elke tegenstander die het spoor van de Rode Duivels kan kruisen. Analisten gingen tot tien wedstrijden terug voor dit EK, op zoek naar patronen. Scouts volgden vanuit de tribunes van elk land de oefenwedstrijden voor het tornooi én de matchen op het tornooi. Na elk duel - elke scout en elke analist kreeg zijn land(en) toegewezen - volgde er een debriefing tussen scout en analist. Daar werd gecheckt of bewegingen ingestudeerde patronen zijn, dan wel toeval en welke nieuwigheden de coaches hier uitprobeerden. Zwakke en sterke punten werden uitgelijnd en tot beelden verknipt. Desgevraagd zocht de analist op vraag van de scout in zijn database naar bevestiging van een waarneming of nog meer diepgang.Om maar te zeggen: hoe laat ook de bevestiging kwam als tegenstander, Portugal kent voor de staf van de Rode Duivels geen geheimen.Tot daar het goeie nieuws.Tweede vaststelling: Cristiano Ronaldo, speerpunt van de tegenstand, heeft goeie herinneringen aan de Belgische verdedigers, die hij vooral kruiste in clubverband, maar ook als international. In de aanloop naar het vorige EK speelde hij tegen de Belgen zestig minuten in een vriendschappelijk duel dat de Portugezen wonnen met 2-1. Hij scoorde. In de aanloop naar het WK in Rusland kwamen de Portugezen naar Brussel. Zonder Cristiano bleef het 0-0.De Portugees scoort vaak, nagenoeg altijd zelfs, tegen Belgen: Courtois slikte tien goals in negen duels tegen de spits. Alderweireld 12 in 9 duels. Vertonghen 5 in 5 duels, Denayer 3 in 3 duels. Vermaelen staat op 1 tegengoal in 2 duels, een interland en eentje met Barça. Alleen Boyata, met zijn kopbalsterkte een potentieel wapen, kruiste Ronaldo nog niet op het terrein.Die stats zitten alvast niet mee.Die van Romelu Lukaku, die andere kandidaat voor de trofee van topschutter op dit EK, wél. Lukaku vs Ronaldo: bij leven en welzijn staan ze zondag voor de negende keer tegenover mekaar. Meestal staat Cristiano dan in het winnende kamp: zeven zeges, een gelijkspel, een nederlaag. Maar als het op scoren aankomt, doet Lukaku beter. Drie goals in de duels tegen de ploeg van Ronaldo, terwijl de Portugees maar twee keer kon scoren tegen de ploeg van Lukaku.Ach, stats zijn er om hun ongelijk te bewijzen en de Ronaldo van een decennium geleden, die toen in Madrileense derby's gretig Courtois te pakken nam, is niet meer die van vandaag. Courtois evenmin trouwens.We moeten ook, vindt Toby Alderweireld, niet te veel focussen op dat duel in het duel, of op die ene speler. De Belgen staan tegenover een team. Hij wilde desgevraagd niet weten van de 'makkelijke' en de 'moeilijke' weg. Want wie makkelijk denkt, kan in de wedstrijd moeilijker de knop omdraaien richting genoeg agressie. Op dat vlak zal van onderschatting geen sprake zijn. Portugal heeft overal kwaliteit. De beste verdediger van Engeland, twee van de beste aanvallende middenvelders uit de Premier League. En een topspits. Maar kwaliteit hebben de Belgen ook.Net als vijf jaar geleden, toen ze wonnen, heeft de ploeg van Cristiano er een hobbelig parcours opzitten in de groepsfase, tegen veel sterkere tegenstanders. Tachtig minuten moeten knokken om verschil te maken tegen de Hongaren, dan met de billen bloot tegen Duitsland en ook best wat problemen tegen de Fransen.Speelschema: 4-2-3-1 tegen de Hongaren, 4-1-4-1 tegen de Fransen en de Duitsers. Een goeie 3-5-2 of 3-4-3, afhankelijk van hoe de pockets staan, moet daar iets tegenin kunnen brengen. Kan Thorgan Hazard de Robin Gosens van België worden?En wat aan de overkant? De rechtsachter van Frankrijk, Jules Koundé, kreeg gisteren veel ruimte om op te rukken, maar durfde daar weinig mee. Thomas Meunier zal dat niet laten liggen. Anderzijds, voor beide wingbacks geldt dat Portugal met twee man op de flank speelt. Dat kan tot kiezen leiden.Expected goals van Portugal in de drie EK-duels: 2,6 tegen de Hongaren, 2 tegen de Duitsers, 1,9 tegen de Fransen. Courtois zal veel kansen krijgen om zich te onderscheiden. (Overigens gaf Yannick Carrasco wellicht onbedoeld weg waarom we zijn ploegmaat bij Atlético João Felix nog niet echt zagen: hij sukkelde voor het tornooi met een enkelletsel.)Maar dat zal Lukaku ook kunnen, zich onderscheiden, want een andere stat van Portugal in dit tornooi is ook de Expected goals tegen: 0,2 tegen de Hongaren, dat is niks weggeven, maar na wat kritiek op een toch wat te verdedigende manier van voetballen werd het systeem bijgestuurd richting offensief. Dat maakte Portugal toch iets kwetsbaarder achterin: XGA tegen Duitsland 2,1, met vier tegengoals. XGA tegen Frankrijk: 1,6 (en twee tegengoals). Er liggen kansen, afhankelijk van waar Santos straks voor kiest: wat dieper terugplooien en mikken op de counter, of zijn offensief talent - Moutinho, Fernandes, Silva en Sanches - loslaten in de rug van Cristiano.