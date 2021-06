Iedere dag brengen we het laatste nieuws uit het oefenkamp van de Rode Duivels. Vandaag: de kans is groot dat Roberto Martínez in de duels tegen Griekenland en Kroatië naar een - tijdelijke - vervanger voor Kevin De Bruyne moet zoeken met het oog op wedstrijd 1 tegen Rusland.

Dag drie van de voorbereiding in Tubize en opnieuw geen geruststellend nieuws uit het kamp van de Rode Duivels. De aanloop naar het EK wordt stilaan zorgelijk. Drie en vijf jaar geleden draaide het altijd rond Vincent Kompany en diens onbeschikbaarheid, nu zijn er meer zorgenkinderen.Eden Hazard komt morgen niet in actie, zijn test op wedstrijdfitness is zondag, tegen de Kroaten. Ook geen Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen (rust na de lange vlucht terug uit Japan), Jan Vertonghen, Axel Witsel en Kevin De Bruyne. Meer dan hem (wellicht) lief is moet Martínez nieuwe partnerships uitproberen. En zullen we zien hoe diep de selectie echt is, in efficiëntie en talent. Nummer één van de wereld word en blijf je niet met elf spelers, en op een tornooi komt iedereen meestal ook wel eens in actie, zij het uit berekening, als er wat spelers kunnen worden gespaard, maar... 'Keeping everyone fit' is één, zorgen dat iedereen ook in duels met het mes op de keel inzetbaar is, is nog wat anders.Griekenland, de tegenstander van donderdagavond in een vriendschappelijk duel, heeft een Nederlandse manager (John van 't Schip) en een nieuwe, verjongde ploeg, met voetbal van achteruit en veel fysieke aanwezigheid in de spits. De Europese kampioen van 2004 is niet geplaatst voor het EK. Italië won die kwalificatiegroep overtuigend, en de Finnen waren beter in de strijd om plaats twee. De Grieken hadden ook nog eens niet goed genoeg gepresteerd in de Nations League om via die weg te worden opgevist voor de barrages. Op weg naar het WK van volgend jaar speelden de Grieken wel twee keer 1-1. Thuis tegen Georgië was dat tegenvallend, uit bij Spanje ophefmakend. 4-3-3 speelden ze telkens, benieuwd wat het morgen wordt.'Un accidente', noemden de Spanjaarden het gelijkspel in maart. Nog zo'n accident, een teleurstelling, in het - helaas lege - Koning Boudewijnstadion willen we de Duivels morgen niet aandoen, maar we zijn toch benieuwd. Vaccinperikelen, blessures, het tij mag eens keren. De ploeg wordt onuitgegeven. Wie niet speelt, gaf de bondscoach al mee. Wie wél, daar is het uitkijken. In doel start zeker Simon Mignolet, tegen Wit-Rusland stond hij laatst ook in de goal. De tijd dat Courtois absoluut alles wilde spelen, is al lang voorbij. De defensie? Alderweireld, Boyata, Denayer allicht, Boyata is sinds mei weer volledig fit, die kan wel wat ritme extra gebruiken. Castagne vermoeden we op rechts in het middenveld, met Thorgan Hazard op links - Carrasco kan dan zondag tegen de Kroaten op die positie worden getest, net als Meunier ook dan kan aantonen wie de rechterflank moet zijn in Sint-Petersburg. Het duo Doku-Mertens in de rug van Lukaku, de aanvoerder? Het kan, tenzij Romelu wat rust wil na een lang seizoen. Martínez wilde niet in zijn kaarten laten kijken wat betreft zijn aanvoerder, rust is dus niet onwaarschijnlijk. In afwezigheid van Eden Hazard én Lukaku heb je dan wel iemand nodig die een bal kan bijhouden om iedereen te laten opschuiven. Dus eerder Benteke dan Batshuayi, niet zo'n stoere presser in balverlies?Hét vraagteken is het middenveld. Welk partnership start daar, in afwezigheid van De Bruyne en Witsel? Vanaken-Praet nog een keer, zoals tegen Wit-Rusland? Of Tielemans-Dendoncker, zoals uit bij Tsjechië? Wait and see, morgen om 20u45. Voor Sambi Lokonga, die net als Mechele en Vanheusden ongetwijfeld invalminuten zal krijgen, lijkt een basisplaats nog wat vroeg. Net zoals match 1 op het EK voor Kevin De Bruyne misschien ook wat vroeg is. Helemaal duidelijk was het gisteren niet, zijn conditie wordt elke dag gemonitord met de medische staf, en met name Mignolet en Vertonghen hebben ervaring met gelijkaardige blessures - neusbreuk en oogkasbreuk - maar bij de ene duurde het herstel wat langer dan bij de andere. En als we Martínez goed tussen de lijnen lazen, geraakt Eden Hazard wel klaar voor Rusland en Axel Witsel zeker niet.