Een nieuw bericht uit het kamp van de Rode Duivels. Over de ontboezeming van Axel Witsel en de voorzichtigheid van Roberto Martínez.

Iets meer dan een etmaal nadat hij zijn eerste speelminuten op het EK afwerkte, stond Axel Witsel de pers te woord. Hij gaf toe wat we na de toelichting van de medische staf eerder op de week al vermoedden: anders dan de buitenwereld heeft Witsel zichzelf altijd wél op het EK gezien. Begin mei, toen hij weer kon lopen en van richting veranderen, was hij al een beetje zeker. Begin juni helemaal.

...

Iets meer dan een etmaal nadat hij zijn eerste speelminuten op het EK afwerkte, stond Axel Witsel de pers te woord. Hij gaf toe wat we na de toelichting van de medische staf eerder op de week al vermoedden: anders dan de buitenwereld heeft Witsel zichzelf altijd wél op het EK gezien. Begin mei, toen hij weer kon lopen en van richting veranderen, was hij al een beetje zeker. Begin juni helemaal.Een scan voor Nacer Chadli die in de voorbereiding op Denemarken werd geraakt en vandaag nog onzeker was voor maandag en een tik tegen de knie van Thorgan Hazard, maar zonder veel erg, en een beetje gedeukt zelfvertrouwen na een barslechte eerste helft en een moeilijk wedstrijdeinde: dat zijn de schaduwkanten van de wedstrijd gisteren in Kopenhagen. Wie na de rust voetballers kan inbrengen van Borussia Dortmund, Real Madrid en Manchester City moet evenwel niet te snel panikeren. Met meer extra kwaliteit op het veld keerde de wedstrijd, net zoals drie jaar geleden die van Japan. Voor de snelle vergeters: toen stond het, in de fase met rechtstreekse uitschakeling, 0-2, voor de match kantelde.Net daarom wilde Roberto Martínez niet té veel woorden vuil maken aan de eerste 45 minuten. Minuten waarin Lukaku op een eiland speelde, en niemand rust had aan de bal. Overweldigd door het publiek, de wedstrijdomstandigheden. Maar ook wat verrast door de intensiteit van de tegenstand, zo leek. Het zal de komende uren en dagen nog wel voer zijn voor veel analyse. Wat liep bij wie precies mis? Wie liep zich onvoldoende vrij, wie had te veel tijd nodig in de omschakeling? Wie forceerde in de inspeelpas? Youri Tielemans heeft veel om over na te denken, Jason Denayer ook. Martínez vond hem sterk reageren na zijn fout in de openingsfase, maar Martínez is altijd positief tegenover de buitenwereld.Met de zege heeft de bondscoach wel zijn ideale scenario voor wedstrijd drie, net als drie jaar geleden. Het duel tegen Finland bepaalt alleen nog welke richting ons verdere pad inslaat. Bij groepswinst via Sevilla en München naar Londen, in geval van een tweede plaats loopt het pad over Amsterdam en Bakoe naar Wembley. Als we al op Wembley spelen, de UEFA dreigt er plots mee om de eindfase in een vol Boedapest te laten doorgaan, in plaats van in het door strenge covidregels gelimiteerde Londen. Wie er op dit moment naartoe wil, moet tien dagen in quarantaine, tenzij je topsporter bent. Het zou de Engelsen een pak schelen aan thuisvoordeel. Voetbal was de voorbije dagen een feest, in Boekarest, Sint-Petersburg, Kopenhagen en elders. De UEFA wil dat graag zo houden en is niet bang om laat in te grijpen. De finale van de CL werd ook zeer laat van locatie veranderd.Net als drie jaar geleden tegen Engeland kan Martínez uit zijn ruime spelersbestand weer kiezen en mensen rust gunnen. Zijn ideale scenario vooraf: zonder sportieve druk op de ketel nagaan wie op welk niveau staat. Met Vermaelen komt een derde sluitstuk van de verdediging, tenzij Vertonghen rust zou krijgen en Vermaelen aan de linkerkant gaat voetballen. Witsel komt aan de aftrap, net als De Bruyne en Eden Hazard. Data zullen bepalen wie verder het wedstrijdblad zal vullen. Misschien mag Doku zijn opwachting maken, of krijgt Thorgan Hazard wat rust. Wat met Lukaku? Die wil liever met de sterkst mogelijke ploeg spelen en zich tonen, telkens weer. Een machine. Martínez: 'Ik snap hem, we willen elke wedstrijd winnen en Romelu heeft wedstrijden nodig. Maar ik wil ook zien hoe hij recupereert. Dat wil ik van iedereen zien. Daarna beslis ik. We hebben niks aan een vermoeide Lukaku in het verdere verloop.'Martínez gaf veel info. Ongetwijfeld bewust, zo gaat de focus wat weg van die eerste 45 minuten. Tegen een goeie ploeg hadden die dodelijk kunnen zijn.Witsel gaf ook veel info. Over zijn herstel en vooral, dat hij eigenlijk niet twijfelde dat hij het EK zou halen. Hij zei dat nooit in het openbaar, om zichzelf niet te veel druk op te leggen, maar in zichzelf wist hij het. De etappes respecteren, veel werk verrichten, en dan steeds de lat wat hoger leggen. Alleen mentaal was het soms moeilijk, gaf hij toe. Helemaal zeker wist hij het toen hij hier was en met de groep kon meetrainen. 'Nu heb ik speelminuten nodig om ritme op te doen, om nog fitter te worden.' Een mirakel wilde hij zijn terugkeer niet noemen, wel opgemerkt, want na ruim vijf maanden afwezigheid debuterend op een tornooi zonder één vriendenwedstrijd in de benen.Toen hij in de ploeg kwam, was de intensiteit al minder. In het slot ging die weer omhoog, en toen kreeg hij het weer wat lastiger. In zijn buurt maakte Thorgan Hazard redelijk wat fouten, 6 over de hele wedstrijd. Alderweireld en Denayer gooiden zich naar veel ballen. Witsel had gelijk: er zijn minuten nodig, ook voor Meunier. Startminuten, tegen een volledig fitte tegenstander, om ook Eden Hazard eens te testen. Tien minuten tegen de Kroaten in een oefenmatch, 20 tegen de Russen, nu 31. Hij geeft indicaties dat het steeds beter gaat, maar we blijven voorzichtig. Dat is ook Martínez: De Bruyne die nog wat terughoudend is in de duels, Hazard die twijfelt, Witsel die nood heeft aan ritme. De kwaliteit is er, maar moet voorzichtig worden gebracht. En tegelijk is er de tijdsdruk. De tegenstander in de 1/8 finale zal wellicht nog meevallen, maar daarna zijn er alleen nog grote kanonnen. Begin juli moet iedereen scherp staan.