Iedere dag berichten we vanuit het oefenkamp van onze Rode Duivels in Tubeke. Vandaag: over de opvolging, nieuwe leiders en risico's bij het reizen.

Hoogzomer in Tubize, al een goeie voorbereiding op de hitte in Sevilla? Zou het een voorteken zijn? Morgen en woensdag klimt het kwik richting dertig graden en meer. Gesteld dat de Duivels hun groep winnen, dan is niet Bilbao de volgende bestemming, maar het Andaloesië van Sevilla. Tegenstander dan: de derde uit groep A of D. België-Wales, of België-Kroatië/Tsjechië nog een keer, het kan zomaar. Maar goed, dat is voor later. Eerst is er Kopenhagen.Dat het daar donderdag een speciale wedstrijd wordt, daar hoefde je Youri Tielemans of Dennis Praet niet van te overtuigen. Allebei hebben ze een ploegmaat in het Deense kamp. Praet had nog geen contact met Kasper Schmeichel, Tielemans wel, hij had een steunberichtje gestuurd. Praet had wel Joachim Andersen gesproken, ex-ploegmaat bij Sampdoria en bankzitter in de match, wat verder weg van de feiten. Die zijn hard binnen gekomen, voelde iedereen wel aan. Het wordt donderdag in het Parkenstadion een emotioneel weerzien voor velen. Voor en na. Niet tijdens. Praet: 'Het gaat tenslotte om een voetbalmatch die we willen winnen.'Dat hij met zijn 27 lentes al speelminuten kreeg (en de laatste tijd steeds meer) en dat Dendoncker (26), Tielemans (24), Thorgan Hazard (28), Carrasco (27) en Castagne (25) mochten starten in het eerste duel van dit tornooi - op zich een delicate opdracht want bij verlies zat je direct met het mes op de keel - is verheugend. Dat ze het er ook nog eens goed vanaf brachten, met een hoog percentage balbezit, nul doelkansen tegen en een zeer efficiënt, volwassen duel speelden, is dat nog meer. Ze raakten door moeilijke momenten (in het geval van Tielemans) en dat zonder schade. We mogen iets geruster zijn in de toekomst. We vallen niet direct in een diep gat, mochten straks wat oudere spelers afhaken.Tielemans, de op een na jongste in de kern, wordt gaandeweg zeker de vaandeldrager van dat nieuwe België. Gecoacht door Big Rom, die de hele ploeg op sleeptouw neemt, een zeer positieve en besliste body language uitstraalt en niemand laat verslappen. Zijn winning spirit op en naast het veld is enorm, en dat trekt de anderen mee. Kompany, de vorige leider, is weg, Lukaku, de nieuwe is opgestaan. Smoothless, zacht, is die overgang verlopen, tenslotte was Kompany de laatste jaren vooral een schaduw die over het team hing vanwege zijn vele afwezigheden. Goed, tot dusver is dat zacht, we moeten straks nog zien na de poules, tegen de echte toppers.Verheugend is ook dat jongens als Tielemans of Praet rustig blijven onder de druk. Meegezogen door de ervaring van de anderen. Tielemans gaf toe dat zijn eerste half uur niet goed was, maar herstelde dat. Over zijn tweede helft was hij wél tevreden. Bijgestuurd aan de rust door de coaches, bijgestuurd door Lukaku, die voortdurend in de wedstrijd aanwijzingen geeft. Bijgestuurd door de eigen ervaring ook, na heel veel wedstrijden in de Premier League. De misstap van Monaco is verteerd, het ritme beheerst en bepaalt hij steeds beter. Vanochtend nog had hij een lang gesprek met Thierry Henry, zijn gewezen clubcoach bij Monaco. Henry is er niet alleen voor de spitsen, of om op training zijn gespierde dijen te tonen in een korte short.Geen enkel risico wil de ploeg nemen. Ook geen Covid-risico. Liever twee extra vluchten naar het basecamp, dan vanuit Kopenhagen rechtstreeks naar Sint-Petersburg en daar trainen op een matig veld en riskeren dat een of andere Rus, niet op voorhand getest, je eten of drank komt bezorgen, dan wel door het cordon raakt op jacht naar een handtekening. Zo raak je snel besmet, want de cijfers in Rusland gaan de slechte kant uit. Daarom ook - de Russen hadden een Covid-geval - namen de spelers na de match alle hygiënische voorzorgen.Vanaf morgen is de vraag: welke ploeg krijgen we donderdag te zien? Een gemengde, wellicht, jong en oud. Na Vertonghen loofden ook Praet en Tielemans Axel Witsel en zijn voorsprong op zijn schema. Morgen komt de medische staf toelichting geven. En er is ook Kevin De Bruyne, die vandaag voor de eerste keer meetrainde met de ploeg. Hoeveel speelminuten krijgen de vedetten? De aanstormende 'jeugd', allemaal mid-twintigers, kijken toe, maar weten: wij hebben in Sint-Petersburg ons punt gemaakt. Coach, op ons kan je rekenen. En Meunier weet ook al uit ervaring: de leeuwen, ze zijn hongerig. Scherp. Ook al hebben ze niet allemaal - zie Praet - veel speelminuten gehad bij hun club.Maar ook daar weet Meunier alles van. Wat extra voorbereiden op een tornooi en je hebt frisse benen om te schitteren. Praet deed het ook, net als Boyata. De topclubs kijken toe. Zou Dortmund, zonder zijn goed WK, anders ook zo gretig hebben toegehapt? In die val liet Youri Tielemans zich overigens zeer volwassen niet meesleuren? Ik, Liverpool? Dat is voor het internet!