Het cijfer van de dag, de pijntjes van Dries, het vertrouwen van Jan,... Er viel veel nieuws te rapen in het basecamp van de Rode Duivels.

Jan Vertonghen denkt nog lang niet aan afhaken, zelfs niet mochten de Belgen het EK winnen. Net als Dries Mertens nuanceerde hij wel de favorietenrol van de Rode Duivels. 'Frankrijk en Engeland zijn favoriet', dachten ze. Bij Mertens proefde je zelfs enige nostalgie: 'Denk je dat we sterker zijn dan drie jaar geleden? Zonder Fellaini, Dembélé en Kompany? Meer ervaring? Marouane heeft ons wel een paar keer gered in het verleden.'Het cijfer van de dag is: 400. Zoveel interlands samen hebben op dit moment Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen samen, mochten ze zaterdag op het wedstrijdblad komen. Om maar te zeggen: dat is een pak speelminuten van mensen die op mekaar zijn ingespeeld, die mekaar door en door kennen en die aan een half woord of een blik genoeg hebben om te weten wat de ander gaat doen. In tijden van onzekerheid is daarmee aan de aftrap komen niet zo'n gek idee.Je maakt ze snel niet zo gek (of in paniek), die Duivels, ook al zegt Vertonghen, bij leven en welzijn zaterdagavond aanvoerder (hij belooft voorzichtig te zijn op de laatste trainingen), dat de druk nooit zo hoog was. Druk die ze zichzelf opleggen, ze willen de prijs. Mertens gaf het ook aan, pas bij dat feestje op de Grote Markt na de bronzen terugkeer uit Rusland, beseften ze wat ze hadden losgemaakt. Niet alleen in zichzelf, aan krachten, maar ook bij de fans. 'Dan vertrek je met veel moed naar een nieuw tornooi.'De twee vrienden, strijders onder mekaar aan de kaarterstafel, schoven allebei een favorietenrol door naar de wereldkampioen en het gastland in de eindstrijd. Daaronder kwam België. 'En Italië', zei Dries. Hun voordeel: steeds weer thuiswedstrijden.Vertonghen, aanvoerder en ondanks de druk goed geluimd, zag het glas vol. Een kwinkslag hier, een anekdote daar, hij is er klaar voor. De ziekte is weg, de benen voelen goed, het seizoen bij Benfica was sportief minder, maar hij haalde er een sterk niveau. Mertens had meer pijntjes, de schouder, de spieren. Minder speelminuten, minder goed gevoel nu bij de start. Hij kan het, door in het tornooi te groeien, van zich afschudden.Onze kracht is dat we makkelijk scoren, analyseerde Vertonghen. Het systeem dat de Duivels voetballen, kan je defensief invullen, maar ook offensief. Martínez koos in Rusland voor het offensieve. Vertonghen: 'Maar tegen Brazilië, Frankrijk en nu ook tegen Kroatië hadden we ook al veel aandacht voor het defensieve.' Ze kunnen variëren. Veel creativiteit tegen een ploeg die inzakt, veel power en sterk één tegen één tegen een ploeg die hoog druk zet. De Duivels kunnen alles.Ook opnieuw groeien in het tornooi?In Rusland kwam het goed met Kompany, die in een latere fase zeer belangrijk werd. In het ideale scenario winnen de Duivels match 1 en 2, zoals in Rusland. Dan ben je in principe, anders dan drie jaar geleden speel je direct tegen de op papier sterkste landen, zeker van groepswinst. Tenzij debutant Finland verrast. Het is wat Martínez in zijn hoofd heeft.Match drie is dan zijn bonusmatch: je kan wat jongens met tikken of vermoeide spieren laten rusten, Witsel wat minuten geven, De Bruyne verder laten wennen aan wedstrijdomstandigheden en duels (hij trainde voor de tweede dag op rij nog niet mee), Hazard speeltijd geven en zelfvertrouwen laten opdoen. Dan kan Martínez zien of hij in de knock-outfase op die twee/drie kan rekenen.Vertonghen had er wel vertrouwen in. Hij vond Witsel ongelooflijk ver staan al. Over Hazard blijft iedereen een beetje voorzichtiger. Mertens loofde dan weer Doku, die in zijn nek staat te hijgen. Het is jammer, vond hij, dat we niet meer tijd kregen om de training te volgen. Meer dan dat kwartiertje met wat opwarming, zonder acties. Dan zouden we wat zien...Doku mag het reserveren voor de wedstrijden, waarin hij wel direct gaat zien hoe hoog het internationale niveau is. In de opwarming werd hij nog makkelijk weggeduwd door de beren die de Duivels zijn. In matchen moet hij door zijn snelheid een gesel worden.Het is in afwachting van dat ideale scenario dat anderen nu stevig aan de bak moeten. Denayer, eventueel, die fitheid in de selectiekeuze achterin kan gooien en inmiddels in het laatste jaar ook al veel aan de aftrap kwam. Dendoncker en Tielemans op het middenveld, daar was Witsel toch jaren vast op de afspraak. Veel vaster dan Hazard, zonder wie de Belgen inmiddels al bijna anderhalf jaar bezig zijn. Daar is zelfs enige gewenning, inmiddels. Met een Carrasco in de vorm van zijn leven en Doku die eraan komt, zijn er alternatieven. De vraag is: hoe zwaar wegen ze in een wedstrijd met veel druk?De jacht op het ideale scenario mag beginnen. Net als de vorige keer was de koning alvast op de afspraak om hen uit te waaien. Beloftes om met de beker naar huis te komen, werden wel niet gemaakt.