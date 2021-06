Nog vier nachten slapen en de Rode Duivels beginnen aan hun EK tegen Rusland. Hoe staat het met de voorbereiding? Peter t'Kint, onze man in Tubeke, komt met een stand van zaken.

Wat viel er vandaag van nieuws te rapen in het basecamp van de Rode Duivels?

Wat viel er vandaag van nieuws te rapen in het basecamp van de Rode Duivels?Peter t'Kint: 'Eigenlijk niets. Ze trainen vandaag rustig, er is een barbecue gepland en ze gaan genieten van de zon. De spelers die individueel moeten trainen, gaan dat vandaag doen. Alles lijkt ook in orde met Kevin De Bruyne. Het is dus allemaal goed nieuws bij de Rode Duivels. Enkel van de blessures van Dedryck Boyata en Leandro Trossard is voorlopig niets bekend.'De laatste dagen draaide alles rond de blessures van Axel Witsel, Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Maar wie mist Roberto Martínez eigenlijk het meest?T'Kint: 'Het middenveld lijkt Martínez de meeste zorgen te baren, want met De Bruyne en Witsel is het hart van je ploeg verdwenen. Natuurlijk wil je ook Eden Hazard nog in vorm krijgen, maar dat blijft voor mij toch het grootste vraagteken. Bij De Bruyne is die blessure ook niet zo heel erg als bij Witsel of Hazard. Natuurlijk zal het wat anders zijn als ze hem beginnen zoeken tijdens de wedstrijden. Uit die duels zal De Bruyne dus nog moeten blijven.'Maar wat positief is aan die blessures, is dat de anderen op scherp zijn gesteld. Nu lijken de meesten hun kans te krijgen vroeg in het toernooi. In Rusland was het vooral vanop de bank toekijken voor de meesten en dan een overbodige wedstrijd mogen spelen tegen Engeland. De vaste waarden waren toen duidelijk en die gingen niet snel uit de ploeg gaan. 'Nu zijn er veel meer vraagtekens en kunnen er dus meer spelers hun kans grijpen. Dan moet je ook scherp staan. Achteraan bijvoorbeeld is voorlopig enkel Toby Alderweireld echt zeker van zijn plek. Links op de flanken is het een spannende strijd tussen Thorgan Hazard, Carrasco en Chadli die nu ook ineens zijn kans gegrepen heeft.'Maar goed, hét grote voordeel van deze groep is ook de ervaring van de spelers. Iedereen zegt altijd dat we oud zijn enzovoort, maar daardoor kunnen we ook zulke blessures veel eenvoudiger opvangen. De Rode Duivels zijn niet makkelijk uit hun lood te slaan tegenwoordig. Een blessure meer of minder of een vroege tegengoal, dat gaat het grote verschil niet meer maken bij deze groep. Dat is iets heel anders bij een jonge groep internationals.'Heeft Roberto Martínez de opstelling tegen Rusland al volledig in zijn hoofd? En hoe ziet jouw ideale 11 eruit voor zaterdag?T'Kint: 'Daar mag je wel zeker van zijn, het zou maar erg zijn als dat niet zo was. Het is nu gewoon nog kwestie van bij de laatste trainingen zien wie het beste past. En ook qua tactiek zullen er nauwelijks verrassingen zijn, want Rusland en Denemarken kennen we al helemaal. Enkel Finland is nog een beetje onbekend.'Als ik dan mijn opstelling moet vertellen, dan zou ik zeker Courtois in doel zetten. Dan in de verdediging Alderweireld, Vermaelen en Vertonghen met op de flanken Castagne rechts en Chadli links. Waarom Chadli? Omdat ik denk dat ze weer met vier achterin zullen spelen bij balverlies, waardoor Castagne op rechtsachter komt, Vertonghen linksachter en Chadli het middenveld zal moeten ondersteunen. En dan helemaal voorin Carrasco, Mertens en Lukaku. 'Volgens Vermaelen moeten we ons niet te veel focussen op die verdediging met drie, vier of vijf. Dat varieert tijdens een match, vertelde hij deze middag in zijn persconferentie. Maar ik denk dat hoe Martínez de match tegen Kroatië aanpakte, dat dat ook de aanpak van het EK zal worden.'