Dias, Silva, Sanches, João Félix vs Carrasco, Lukaku, De Bruyne en anderen : niet zo vaak staan zoveel kampioenen samen op een veld in een duel op het EK. Laat ons genieten van wat we morgen te zien krijgen.

Zij die vinden dat de Rode Duivels maar weinig getest worden door de tegenstand, worden de komende dagen/maanden op hun wenken bediend. De weg naar de finale op dit EK leidt via Portugal over Italië en Frankrijk - als de hiërarchie gerespecteerd blijft en niemand voor verrassingen komt te staan. En dit najaar recidiveren de Duivels: halve finale van de Nations League tegen Frankrijk (donderdag 7 oktober) en in de finale misschien nog een keer Italië of anders Spanje.Als de Belgen eind 2021 nog steeds bovenaan de FIFA-ranking staan, zal dat nog meer verdiend zijn dan andere jaren. Want: zwaar op de proef gesteld.Het wordt voor Roberto Martínez genieten straks in Sevilla. Vijf jaar geleden zette hij de stap naar de Rode Duivels, in de zomer van 2020 verlengde hij zijn contract. In die vijf jaar maakte hij van deze generatie Belgen een nagenoeg onoverwinnelijke armada. Hij zit morgenavond voor de zestigste keer op de bank. Balans: 46 keer winst, 9 keer gelijk en slechts 4 nederlagen. De verliespartijen zijn zo schaars, dat we ze nog allemaal kennen: zijn eerste interland, tegen een wervelend Spanje. De 1-0 in de halve finale van het WK, tegen Frankrijk. Een onverwachte uitschuiver bij Zwitserland (5-2, na een 0-2 voorsprong achter goed een kwartier). Te veel gemakzucht, maar ook zonder Lukaku en De Bruyne die dag. En dan die 2-1 op Wembley, tegen een enthousiast Engeland. Zonder Hazard en met een nog niet helemaal fitte De Bruyne, mentaal wat vermoeid na een lang seizoen.Martínez reed een nagenoeg perfect parcours moet je zeggen. Altijd wel een beetje vanuit dezelfde manier van spelen: balbezit, controle. Op zijn Cruijffs. Wie de bal heeft kan niet in gevaar worden gebracht.Schudt hij straks een onverwachte kaart uit de mouw, of blijft hij die principes van balbezit trouw? Tegen lepe Portugezen, die op dit EK al evenveel scoorden als de Belgen, maar wel op counter of strafschop, eerder dan uit eigen ontwikkeld spel, zal het zaak zijn om waakzaam te zijn. Ervaring is er aan beide kanten. De gemiddelde leeftijd van onze doelmannen is 30. Van de verdediging ook. Het middenveld is gemiddeld 27,7, de aanval 28. Totale marktwaarde van de 26-koppige selectie volgens Transfermarkt net geen 670 miljoen.De gemiddelde leeftijd bij de Portugezen is vergelijkbaar: Leeftijd van de doelmannen: 30, van de verdediging 27,7, het middenveld is gemiddeld 26,8, de aanval 26. Totale marktwaarde van de selectie: 827,5 miljoen.Het ligt allemaal zo dicht bij mekaar.De Portugezen hebben Ronaldo. Nog steeds een springveer, nog steeds pijlsnel. Tegen Duitsland liep hij 97 meter tegen 32 kilometer per uur. Tegen Spanje, een oefeninterland voor dit EK, sprintte hij 60 meter in 7 seconden. Dat is ook 32 per uur. Dat kunnen op je 36ste is fenomenaal.Daar tegenover hebben wij Lukaku: 23 doelpunten in zijn laatste 21 interlands. Straffe cijfers.Opvallend ook: deze generatie is zo ervaren, zo zelfbewust, dat er geen enkele vorm van twijfel in hun woorden sloop. Geen overdreven zelfvertrouwen, maar ook geen angst. Ze kennen mekaar door en door, ook al voetbalden ze niet zo vaak tegen mekaar in landverband. Witsel, 32, draait mee als Rode Duivel sinds 2008 en staat straks pas voor de tweede keer tegenover Portugal. Voor anderen is het de derde keer.Morgen om 21 uur is dat allemaal van geen tel. Dan gaat het om tactische spitsvondigheid van de coaches. Santos misschien met zijn twee controlerende middenvelders, Martínez met iets nieuws. Hij wachtte in Rusland tot de match tegen Brazilië om over te schakelen naar een verdediging met vier, en het gebruik van Lukaku vanaf de flank, met ruimte voor De Bruyne en om Hazard meer ruimte te geven om zijn acties te maken.Iets zegt ons dat er iets nieuws komt. Tegen Kroatië zagen we al de verdediging met vier, wetende dat Ronaldo vaak weg sluipt uit de spits, is dat misschien een betere optie dan met drie centrale verdedigers blijven staan. Tegen de Finnen stond plots Batshuayi een minuutje of tien naast Lukaku. Wat wordt de troefkaart morgen?