In een duel tegen verliezend WK-finalist Kroatïë zal de intensiteit van de voorbereiding omhoog moeten, vindt bondscoach Roberto Martínez. Die vond de Rode Duivels tegen de Grieken vervallen in 'pedestrian voetbal.' Wandelvoetbal.

Ervaring. Dat was vanmiddag in Tubeke een voortdurend terugkerend kernwoord. Eerst in het discours van Toby Alderweireld, morgen toe aan zijn 109de interland. Wellicht, zoals in maart tegen Wales, nog eens aan de zijde van zijn maatjes van sinds lang Vermaelen (35, 80ste interland) en Vertonghen (34, 127ste interland). Wat ze misschien inboetten aan startsnelheid en wendbaarheid, compenseren de drie met bakken ervaring, ook in de onderlinge verstandhouding. Wat dat betreft, zei Martínez later op de middag, kan hij op beide oren slapen. 'Ik wou dat ik elders op het veld over evenveel ervaring beschikte.'

...

Ervaring. Dat was vanmiddag in Tubeke een voortdurend terugkerend kernwoord. Eerst in het discours van Toby Alderweireld, morgen toe aan zijn 109de interland. Wellicht, zoals in maart tegen Wales, nog eens aan de zijde van zijn maatjes van sinds lang Vermaelen (35, 80ste interland) en Vertonghen (34, 127ste interland). Wat ze misschien inboetten aan startsnelheid en wendbaarheid, compenseren de drie met bakken ervaring, ook in de onderlinge verstandhouding. Wat dat betreft, zei Martínez later op de middag, kan hij op beide oren slapen. 'Ik wou dat ik elders op het veld over evenveel ervaring beschikte.'De Belgen hebben - met voorsprong - de meest doorwinterde kern van alle deelnemers naar het EK gestuurd. Zes met meer dan 100 caps, twee dicht bij de 90. Dat moet en kan ze door de stormen van het moment loodsen. Toch nog een medische ingreep voor Kevin De Bruyne was het nieuws van de middag, eerder op de week heette het nog dat die 'gelukkig' niet nodig was. Een nieuwe tegenvaller zou je denken, maar dat is buiten eeuwige positivo Roberto Martínez gerekend. Het zou zelfs kunnen dat een masker daardoor minder nodig is, signaleerde hij.All well in Team Belgium, toch tegenover de buitenwereld. Sta ons toch toe om daar wat aan te twijfelen. Hazard die, afhankelijk van de wedstrijdintensiteit, zondagavond zal invallen, geen De Bruyne en Witsel hooguit - we twijfelen nog steeds - vanaf de tweede ronde. Al goed dat er ervaring is om met zoveel onzekerheden om te gaan.Wat wil hij morgen zien, was de vraag aan de bondscoach. Van partnerships was geen sprake meer, en we mogen de basisploeg van zondag - met Dendoncker naast Tielemans misschien - niet zien als die van komende zaterdag in Sint-Petersburg, was het antwoord. Het is allemaal dag per dag te bekijken.. Zien wie in vorm is, zien wat lukt. Al goed dat er een pak ervaring is, om ... U snapt ons wel. Hoe dan ook, écht starten doet het in onze ogen toch morgen al, mét de ploeg die ook Rusland zal aanpakken. Mét intensiteit ook. Tegen de Grieken vielen de Belgen, dat gaf Martínez nu ook toe, wat in 'pedestrian football'. Wandelvoetbal, een versie voor oude mannen of vrouwen, die niet meer kunnen lopen. Dat kunnen we van de meest opwindende ploeg van het WK in Rusland niet tolereren. Met die nuance dat het drie jaar geleden ook traagjes op gang kwam, de hitte in Sotchi vertraagde toen wel wat. Griekenland was even wennen, aan intensiteit na een weekje vakantie, aan het toernooigevoel, maar nu mag het scherper. Of het wordt straks tegen dolle Russen, traditioneel wel goed in het begin van een tornooi, of enthousiaste Denen nog happen naar lucht in de inspanning. Er mag wat spanning op de benen.Welk Kroatië mogen we verwachten? Net als de Belgen was hun eerste oefenmatch _ vorige dinsdag thuis tegen het bescheiden Armenië matig. 1-1, met een doelpunt van, hoe kan het ook anders, Perisic, op corner van Modric. Met Brozovic heb je dan de meest emblematische figuren van een ploeg die te elfder ure ook van reisschema moest veranderen. Kroatië plande een base camp op St Andrews (leuk voor de golfliefhebbers), maar de Schotse coronaregels zijn zo streng, dat ze nu in eigen land (Rovinj) blijven en van daaruit voor wedstrijden naar Londen en Glasgow (2x) vliegen.Van de startende elf in de finale van het WK drie jaar geleden zijn ze nog met zes in de huidige selectie. Zlatko Dalic heeft wat verjongd en veranderd. Rakitic is er niet meer bij, maar vooral Mandzukic in de spits wordt gemist. 4-2-3-1 willen de Kroaten spelen, met Kramaric in de punt en Modric als ervaren regisseur. Ooit in een poll door Marca verkozen als 'slechtste debutant ooit' bij Real Madrid na zijn eerste seizoen, maar dat ligt inmiddels al lang achter ons. Het goeie nieuws voor de Belgen: net als zij spelen de Kroaten ook volgend weekend hun eerste wedstrijd. Op Wembley tegen Engeland. Daarom wil Dalic morgen zijn typeploeg voor het EK laten opdraven. Geen experimenten meer. De intensiteit zal direct hoog liggen, iets wat de Duivels kunnen gebruiken. Mede daarom verwachten we ook het sterkst mogelijke Belgische elftal, met veel druk op de bal, en baltempo. Zondagavond kwart voor negen wordt het écht Deviltime.