Sébastien Dewaest was in de wolken met de landstitel die Racing Genk donderdag behaalde na een 1-1 draw bij Anderlecht. 'Dit is een geweldige beloning na enkele moeilijke jaren voor mij', reageerde de verdediger.

'Dit is mijn beste seizoen op persoonlijk vlak', vertelde Dewaest. 'Ik heb het geluk gehad mijn steentje aan de titel bij te dragen en geschiedenis te schrijven voor de club. Zondag tegen Standard willen we nog winnen voor onze fans. Toen ik in 2015 bij Genk aankwam uit Charleroi, staken sommigen de draak met mijn transfer. Maar Genk was toen nog in opbouw. Vandaag toon ik dat het de juiste keuze was.'

Volgens Ruslan Malinovskyi is Genk de terechte kampioen. 'We verdienen deze titel echt vind ik. De coach heeft van ons een echte ploeg gemaakt. We zijn als een familie, ook zij die niet altijd spelen. Wij gaan de trofee vandaag maar zeker ook morgen nog vieren.'

Lof voor Clement

Joakim Maehle was met zijn tiende assist van het seizoen in alle competities samen nog maar eens beslissend voor Racing Genk. In het interview na afloop stak de 21-jarige Deen zijn lof voor coach Philippe Clement niet weg. 'Soms heb ik mezelf wel verrast dit seizoen en dat is mede aan de coach te danken. Clement zorgde ervoor dat ik me goed voelde op mijn positie, dat ik met vertrouwen kon spelen. Zijn aandeel in deze titel is dan ook erg groot. Hij is het brein achter dit succes', aldus Maehle. 'Ik ben nog nooit in mijn leven zo trots geweest. Ongelooflijk dat we dit hier kunnen neerzetten, met al die fans achter ons. Iedereen heeft het dit seizoen schitterend gedaan, zonder uitzondering.'