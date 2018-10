Deze man scoorde tot nu toe 85 procent van de goals bij Union

' Youssouf Niakaté is een Frans-Malinese voetballer die als spits bij Union speelt. Op 27 september 2018 scoorde hij drie keer tegen Anderlecht in de beker van België. Union won de match met 0-3. '

De Wikipediapagina van de spits van Union (in het Engels, de enige die er over hem al is) valt voorlopig nog wat magertjes uit. Niet onlogisch voor een spits die afgelopen zomer als een volslagen onbekende in Sint-Gillis arriveerde. Alleen wie de uitslagen in 1B nauwgezet volgde, had zijn naam al in augustus aangestipt, toen hij tegen OHL zijn eerste goal maakte en in het Kuipje van Westerlo een eerste hattrick lukte, goed voor Unions eerste driepunter dit seizoen.

Daarna ging het steeds beter, met een doelpunt tegen KV Mechelen, twee tegen Roeselare en één tegen Tubize. Plus dan de twee hattricks in drie dagen, donderdag op het veld van Anderlecht in de beker en afgelopen weekend op OHL. Al die treffers brachten Union, dat met een magere drie op twaalf aan de competitie begon, aan de leiding in 1B, samen met Westerlo, komende zondag te gast in het Dudenpark. In zijn eentje maakte Niakaté tot dusver elf van de dertien goals, goed voor 85 % van de Unionproductie.

Niet dat de topschutter, afkomstig uit Boulogne-sur-Mer, van die cijfers gaat zweven. In elk interview legt hij de nadruk op de kwaliteit van zijn medespelers en de weg die hij zelf nog af te leggen heeft. Het moet gezegd dat Niakaté niet gewend is om in de schijnwerpers te lopen. Bij Aubervilliers, Avranches, Créteil en Boulogne, in de Franse Division Nationale en L2, waar hij altijd op de flank speelde, maakte de nu 25-jarige spits nooit tien goals in één jaar. Pas dit seizoen belandde hij in de spits, een idee van Uniontrainer Luka Elsner. Vraag is hoe Union straks een mindere vormperiode van zijn aanvaller verteert of eventueel een voortijdig vertrek in januari.