Charleroi en Beerschot verrasten ondertussen al vriend en vijand, De Ketelaere is even uit beeld bij Brugge, maar is nog hyperambitieus en Adrien Trebel is helemaal terug bij Anderlecht. Dat en nog veel meer in Sport/Voetbalmagazine van deze week.

Waarom is Beerschot zo goed?

Sport/Voetbalmagazine gaat op zoek naar de oorzaken van het grote succes van Beerschot dit seizoen. Komt het door het bestuur en de spelers of toch ook door de supporters?

Een gesprek met Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere was een van de revelaties van Club Brugge vorig seizoen. Dit jaar zien we hem echter heel wat minder aan het werk, maar de youngster blijft hyperambitieus. Sport/Voetbalmagazine zocht hem op.

De kracht van Charleroicoach Karim Belhocine

Dé ploeg van het moment is zonder twijfel Charleroi. Coach Karim Belhocine slaagde erin om zijn ploeg naar een hoger niveau te tillen, maar hoe doet hij dat?

Adrien Trebel is terug van weggeweest

Lange tijd was er geen spoor te vinden van Adrien Trebel bij Anderlecht. Paars-wit was hem zelfs liever kwijt dan rijk, maar nu is hij ineens niet meer weg te denken uit de basis. Hoe beleefde de Fransman die weken en wat is zijn sterkte?

De jongeren grijpen de macht bij Cercle Brugge

Cercle Brugge staat zondag voor de stadsderby tegen Club. Daarvoor zal het beroep doen op enkele youngsters uit de eigen opleiding. Sport/Voetbalmagazine ging met hen praten.

Het lichaam van Wout van Aert

Niemand zou ervan versteld staan mocht Wout van Aert wereldkampioen worden dit weekend. Hoe komt het dat de veldrijder ineens goed is in alle aspecten van de koers?

En nog veel meer

