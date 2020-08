Een reportage over Club NXT dat dit weekend begint aan 1B, de plannen van Vincent Kompany bij Anderlecht en het eerste grote interview van supertalent Jérémy Doku. U vindt het allemaal terug in de nieuwste Sport/Voetbalmagazine.

Het doel van Vincent Kompany

Anderlecht versleet dertien trainers in dertien jaar. Met Vincent Kompany moet er nu duidelijkheid zijn? Wat is hij nu van plan ?

Het masterplan van Club Brugge

Het belofteteam van Club Brugge begint volgend weekend aan een nieuwe profcompetitie in 1B. Een goeie leerschool voor de toekomst.

500 wedstrijden voor Francky Dury

De trainer coachte afgelopen zondag zijn 500e competitiematch voor Zulte Waregem. Hij stond de afgelopen twee jaar binnenskamers vaak ter discussie.

Jérémy Doku, het supertalent van Anderlecht

Het eerste grote interview met het supertalent van Anderlecht: 'Een aanvallende flankspeler moet goede cijfers kunnen voorleggen.'

Jonathan David bij Lille

Met de transfer van de Canadees profileert Lille zich als de op twee na machtigste club van Frankrijk.

Hazard/De Bruyne

Analyse van de marketingmachine achter de twee beste Belgische voetballers: 'Als Kevin zich niet opwerpt als merk, zal hij misschien nooit de aandacht krijgen die hij verdient.'

Beerschot

Stamnummer 13 wil in de hoogste klasse geen grijze muis zijn: 'Wij kijken niet naar Antwerp, wij leggen een trager parcours af. Traag maar zeker.'

Voorbeschouwing op Ligue 1

Volgend weekend begint de Franse competitie met slechts één favoriet: 'De spelers van PSG vinden elkaar zelfs met een blinddoek aan.'

Wielrennen

Het coronawielerseizoen balanceert na drie weken tussen een wonderlijke overwinning en een hartverscheurende crash. En dan moet de Tour nog komen.

Deze week kan u het eerste grote interview van Jérémy Doku lezen in Sport/Voetbalmagazine. © Belga Image

