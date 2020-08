Na de Jupiler Pro League en 1B is het dit weekend de beurt aan de Women's Super League. Sport/Voetbalmagazine stelt deze week alle teams aan je voor. Verder kan je ook ontdekken hoe Kompany T1 werd van Anderlecht en hebben we een exclusief interview met Clinton Mata.

Hoe Vincent Kompany T1 werd van Anderlecht

Hij zette een punt achter zijn voetbalcarrière en nam de plaats in van Frankie Vercauteren op de bank van paars-wit. De kroniek van een aangekondigde wissel. Wij schetsen de achtergronden.

Interview met Clinton Mata

De verdediger van Club Brugge ging met zijn ploeg recent al drie keer met 0-1 ten onder. Tussen een mogelijk nieuw contract en een eventueel vertrek praat hij over zijn leven en de moeilijke weg naar de top.

De Super League gaat van start

Wij stellen u de tien damesploegen voor, met de volledige kern, de trainer, de vedette en een analyse.

Het jaar van Romelu Lukaku

De balans van zijn eerste seizoen bij Inter. De topschutter van de Rode Duivel speelde alle twijfels van de criticasters weg.

Storm over Gent

Jess Thorup betaalde de rekening voor de mislukte competitiestart. László Bölöni moet de onverminderde ambities waarmaken.

Het leven van Joe Efford

De spits van Waasland-Bevern houdt een monoloog over voetballen op vakantie-eilanden, opgroeien in Atlanta en leven met het stigma van je huidskleur.

De Tour begint in onzekerheid

Zelden waren er bij de start van de Ronde van Frankrijk meer vraagtekens dan bij deze editie.

