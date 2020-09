Sport/Voetbalmagazine ging op zoek naar de baas van het Belgisch voetbal, zocht Alexis Saelemaekers op en viert 75 jaar KAS Eupen. Ontdek het allemaa - en nog veel meer - in het magazine van deze week.

De baas van het Belgisch voetbal

De afgelopen maanden ging het er stevig aan toe binnen de bestuurskamer van het Belgisch voetbal. Wie zijn vandaag de machtigste mannen en hoe gaan de topclubs met die macht om? Een analyse.

Hoe gaat het nog met Alexis Saelemaekers?

Na een delicate periode bij Anderlecht heeft de rechterflankspeler het voetbalplezier teruggevonden bij AC Milan. Na een moeilijk begin heeft hij Paolo Maldini helemaal overtuigd: 'Ik had schrik om een balcontrole of pass te missen.'

Waar moet Zulte dit jaar op mikken?

Vorig weekend kwam de leider op bezoek, komend weekend de kampioen: reportage over de ambities van de West-Vlaamse club: 'Top 8 blijft de ambitie.'

Abu Dhabi in Limburg

In mei maakte Lommel SK alle mogelijke emoties door en werd de club officieel overgenomen door de eigenaar van Manchester City. De Limburgers werden zo het negende clubfiliaal van de multinational uit de Verenigde Arabische Emiraten.

75 jaar KAS Eupen

De club uit de kleinste stad die een eersteklasser herbergt, viert dit jaar zijn 75e verjaardag. Wat betekent de voetbalvereniging voor de inwoners van de Duitstalige regio?

Het recept van Bayerncoach Hansi Flick

Met een verbluffende vanzelfsprekendheid liet de trainer in een mum van tijd een kwakkelend Bayern München op zijn kompas varen: 'Succes is een voortdurend proces.'

Andrea Pirlo bij Juventus

Voor de tweede keer in negen jaar moet de voormalige vedette Juventus een nieuw elan bezorgen. Als speler lukte dat fantastisch, als trainer wordt het een hele uitdaging.

Rood alarm bij Ferrari

Ferrari, de meest gelauwerde renstal in de geschiedenis, gaat momenteel door een van de donkerste periodes uit zijn bestaan. Hoe is dat kunnen gebeuren?

