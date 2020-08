Sport/Voetbalmagazine staat er terug met een grote knal: onze 212 pagina's tellende competitiespecial is van de persen gerold. Wat kan u daarin zoal lezen?

Dossier 1A

Wat zijn de sterke en zwakke punten van iedere club, hoe ziet het type-elftal eruit, van welke nieuwkomer wordt het meest verwacht, welke belofte klopt aan de deur van de eerste ploeg? En: alle spelerskernen en op een dubbele pagina een poster van alle clubs.

Dossier 1B

Naast de ploegen uit de hoogste klasse, kan u, zoals gewoonlijk, ook bij ons terecht voor 1. Wat is de ambitie bij de acht clubs uit de Proximus League? Een doorlichting van de ploeg, de trainer en aandacht voor de vedette. En alle spelerskernen.

David Okereke, helemaal aangepast

Hij begon sterk bij Club Brugge, kende dan een terugval, maar nu staat de Nigeriaanse spits helemaal op scherp.Sport/Voetbalmagazine strikte hem voor een groot interview. En misschien ook nog wel een leuk extraatje op onze social media. 'Pas tegen het einde van het seizoen snapte ik de ploegmaats.'

Antwerp, de ploeg van 't land

De eerste slag is gewonnen: een strijdbare Ivan Leko zet met Antwerp de opmars naar de top verder.

Núrio Fortuna

Onvermoeibare benen en een dito glimlach: wie is de nieuwe linksachter van KAA Gent die Ivan De Witte absoluut wilde?

Het nieuwe Anderlecht

De voorbije maanden kregen de kantoren van Anderlecht een make-over. Figuurlijk dan. Kan het nieuwe triumviraat van Anderlecht werken?

Eleven Sports, het nieuwe voetbalhuis

De nieuwe rechtenhouder wil het Belgisch voetbal in zoveel mogelijk huiskamers brengen. Welke vernieuwingen zitten in de pijplijn? Sport/Voetbalmagazine ging een kijkje nemen achter de schermen.

Column Imke Courtois

Sport/Voetbalmagazine heeft er een nieuwe columinste bij. Iedere twee weken zal niemand minder dan Imke Courtois een stukje schrijven. Beginnen doet ze met een verhaal over haar voetbalzomer.

En nog veel meer...

