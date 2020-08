De competitie is opnieuw begonnen. Wij brengen u de hoogtepunten van de voorbije speeldag, een onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op onze profclubs en een doorlichting van de resterende clubs in de CL.

Jean Butez over zijn dromen en die van Antwerp

De keeper van de Great Old is even ambitieus als zijn nieuwe club. In Sport/Voetbalmagazine steekt hij dat niet onder stoelen of banken.

Wie overleeft corona?

Onze profclubs geraken door de crisis financieel in zwaar weer. Hoe groot is de invloed van het spelen zonder publiek en welke gevolgen zal het hebben op de transfermarkt?

De eindfase van de Champions League

De kwartfinalisten zijn bekend. Wij wikken en wegen hun kansen.

De moeizame start van Club Brugge

De landskampioen slikte zowel in de bekerfinale als de openingswedstrijd van de competitie een 0-1-nederlaag. Onze analist ziet het pas goed komen met de aanvoer van vers bloed.

Paul Clement, een leven vol drama en emoties

De nieuwe trainer van Cercle zit vol verhalen. Hij had dan ook de besten ter wereld onder zijn hoede, van Cristiano tot Zlatan.

Yari Verschaeren, van Rode Duivel tot bankzitter

Het ging vorig jaar allemaal snel voor het jonge talent van Anderlecht. Maar in 2020 kwam hij amper aan spelen toe. Wat is er aan de hand?

Onze eigen aanwinst: Mo Messoudi

Als voetballer hing hij onlangs zijn schoenen aan de wilgen. De komende maanden gaat hij voor dit blad de competitie analyseren, maar eerst blikt hij nog een keer terug op zijn carrière.

Chris Froome, man zonder grenzen

De Britse renner is weer terug. Wij brengen het straffe verhaal van zijn comeback.

RWDM, magie in vier letters

Ook RWDM maakte een comeback. De traditieclub uit Molenbeek zit weer in het betaald voetbal. Een document.

De keeper van de Great Old is even ambitieus als zijn nieuwe club. In Sport/Voetbalmagazine steekt hij dat niet onder stoelen of banken.Onze profclubs geraken door de crisis financieel in zwaar weer. Hoe groot is de invloed van het spelen zonder publiek en welke gevolgen zal het hebben op de transfermarkt?De kwartfinalisten zijn bekend. Wij wikken en wegen hun kansen. De landskampioen slikte zowel in de bekerfinale als de openingswedstrijd van de competitie een 0-1-nederlaag. Onze analist ziet het pas goed komen met de aanvoer van vers bloed. De nieuwe trainer van Cercle zit vol verhalen. Hij had dan ook de besten ter wereld onder zijn hoede, van Cristiano tot Zlatan.Het ging vorig jaar allemaal snel voor het jonge talent van Anderlecht. Maar in 2020 kwam hij amper aan spelen toe. Wat is er aan de hand?Als voetballer hing hij onlangs zijn schoenen aan de wilgen. De komende maanden gaat hij voor dit blad de competitie analyseren, maar eerst blikt hij nog een keer terug op zijn carrière. De Britse renner is weer terug. Wij brengen het straffe verhaal van zijn comeback. Ook RWDM maakte een comeback. De traditieclub uit Molenbeek zit weer in het betaald voetbal. Een document.