De interlands van onze Rode Duivels tegen Denemarken en IJsland staan voor de deur. Daarom zocht Sport/Voetbalmagazine Roberto Martinez op voor een interview. Wat kan je nog vinden in de editie van deze week?

Interview met Roberto Martínez

Op de vooravond van de wedstrijden tegen Denemarken en IJsland hadden we een uitgebreid gesprek met de bondscoach. Passeerden onder meer de revue: het komende EK, de vernieuwing van de nationale ploeg en het voetbal van Pep Guardiola.

De verdediging van de Rode Duivels

Kompany heeft afgehaakt. Vertonghen, Vermaelen en Alderweireld worden een jaartje ouder. Een overzicht van hun mogelijke opvolgers, van Boyata over Denayer tot Dendoncker.

Voetbalmakelaars in het nauw

Patrick De Koster, de makelaar van Kevin De Bruyne werd opgepakt. KV Oostende begon een gerechtelijke procedure tegen Luc Devroe. Bijna twee jaar na operatie Propere Handen is er een nieuwe golf op komst. Sommigen spreken zelfs van een tsunami.

Jackson Muleka

De beste aanvaller van het Afrikaanse continent verkoos Standard boven Anderlecht. Wij gingen op zoek naar de redenen.

KV Mechelen

Er deden financiële doemberichten over Malinwa de ronde. Frank Lagast, algemeen directeur van KV Mechelen, countert die.

De vreemde vogel Luis Campos

Hij werkte als scout voor José Mourinho bij Real en ik nu de strateeg achter het succes van Lille OSC en dus ook Excel Mouscron. Een uitgebreid gesprek met een bijzondere persoonlijkheid.

Arjen Robben

De Nederlander maakt een opmerkelijke comeback in eigen land. Hij doet zijn oude ploeg FC Groningen weer dromen.

Bashir Abdi en Mo Farah

De een is Belg, de ander Brit, maar beiden werden ze geboren in Mogadishu. Ze werden boezemvrienden en gaan vrijdag op de Memorial op recordjacht.

België wereldkampioen!

Precies een eeuw geleden wonnen de Rode Duivels de finale van het olympische voetbaltoernooi in Antwerpen. Omdat er nog geen WK was, werden ze daarmee de officieuze wereldkampioen.

Op de vooravond van de wedstrijden tegen Denemarken en IJsland hadden we een uitgebreid gesprek met de bondscoach. Passeerden onder meer de revue: het komende EK, de vernieuwing van de nationale ploeg en het voetbal van Pep Guardiola. Kompany heeft afgehaakt. Vertonghen, Vermaelen en Alderweireld worden een jaartje ouder. Een overzicht van hun mogelijke opvolgers, van Boyata over Denayer tot Dendoncker.Patrick De Koster, de makelaar van Kevin De Bruyne werd opgepakt. KV Oostende begon een gerechtelijke procedure tegen Luc Devroe. Bijna twee jaar na operatie Propere Handen is er een nieuwe golf op komst. Sommigen spreken zelfs van een tsunami. De beste aanvaller van het Afrikaanse continent verkoos Standard boven Anderlecht. Wij gingen op zoek naar de redenen. Er deden financiële doemberichten over Malinwa de ronde. Frank Lagast, algemeen directeur van KV Mechelen, countert die. Hij werkte als scout voor José Mourinho bij Real en ik nu de strateeg achter het succes van Lille OSC en dus ook Excel Mouscron. Een uitgebreid gesprek met een bijzondere persoonlijkheid. De Nederlander maakt een opmerkelijke comeback in eigen land. Hij doet zijn oude ploeg FC Groningen weer dromen. De een is Belg, de ander Brit, maar beiden werden ze geboren in Mogadishu. Ze werden boezemvrienden en gaan vrijdag op de Memorial op recordjacht. Precies een eeuw geleden wonnen de Rode Duivels de finale van het olympische voetbaltoernooi in Antwerpen. Omdat er nog geen WK was, werden ze daarmee de officieuze wereldkampioen.