Hoe komt het dat Charleroi en Standard de Jupiler Pro League domineren? Hoe goed is Clubspits Youssoup Badji? En wie is de nieuwe Beerschotster Raphael Holzhauser? U vindt het allemaal, en nog veel meer, terug in de jongste Sport/Voetbalmagazine.

Standard / Sporting Charleroi

De machtsgreep van de Waalse clubs: ondanks hun rivaliteit hebben de Rouches en de Zebra's gemeenschappelijke belangen.

Youssouph Badji

De Senegalese spits maakt indruk in zijn eerste maanden bij Club Brugge. Het verhaal van een onbevangen ruwe diamant: 'Excellent is nog te zwak uitgedrukt.'

Interview Amir Murillo

De rechtsachter van Anderlecht moest het vroeger soms doen met één maaltijd per dag: 'Ik weet wat het is om grootgebracht te worden in ellendige omstandigheden.'

Pieter Gerkens

Bij Antwerp hebben ze al gemerkt wat ze aan de van Anderlecht overgekomen middenvelder hebben: 'Mijn kwaliteiten als voetballer zijn anders als wat Anderlecht nodig had.'

KV Oostende

De kustploeg is in Amerikaanse handen, wordt geleid door een Franse dertiger en getraind door een Duitser. Er is geen gebrek aan ideeën: 'Ons economisch model houdt in dat we niet investeren in spelers die ouder zijn dan 25 jaar.'

Interview Raphael Holzhauser

De Beerschotfans wisten het al langer, de modale Belgische voetbalfan nu ook: de Oostenrijker is een fonkelende ster op het Kiel: 'Het is door de kameraadschap dat we de promotie afdwongen.'

Biografie Jan Vertonghen

Rode Duivel Jan Vertonghen begint bij Benfica aan een nieuw avontuur. Tijd voor een biografie vonden ze bij uitgeverij Lannoo. Een voorpublicatie.

© Sportvoetbalmagazine

